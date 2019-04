Red Fang stižu u Europu u lipnju

Portlandska četvorka, jedan od najutjecajnijih stoner rock bendova današnjice, Red Fang, krenuti će u drugom djelu lipnja na europsku turneju, a na putu će im se, 22.6., naći i zagrebački klub Močvara

Zagrijavanje za Europu i prve nastupe u 2019. bend će odraditi na tri eminentna festivala u SAD-u – Heavy Psych Sounds u Los Angelesu i San Franciscu te Planet Desert Rock Weekendu u Las Vegasu. Na Stari kontinent stižu 20. lipnja i to u Budimpeštu. Slijedi im put od Arsenal Festa u Kragujevcu, dolazak u Zagreb, nakon kojeg produžuju do Milana, Stuttgarta, Aarua, Lyona, Toulousea, velikog Download festivala u Madridu te Lisabona gdje 30. lipnja završavaju europski tour.

Bend u Zagreb donosi glazbu sa sva četiri, izuzetno zapažena studijska albuma, 'Red Fang', 'Murder The Mountains', 'Whales And Leeches' i posljednjeg 'Only Ghosts' iz 2016. godine. Krajem prošle godine Red Fang su objavili i sjajan cover pjesme 'Listen To The Sirens' new wave benda Tubeway Army kojeg je predvodio Gary Numan.