Rafael Nadal i Maria Francisca Perello: Punih 14 godina čekao je da je zaprosi, a sada je otkrio zašto im je toliko trebalo da uplove u bračnu luku

Zajedno su već sedamnaest godina. Ipak, Rafael Nadal i Maria Francisca Perello, vjenčali su se prije samo tri godine. Rekorder Grand Slam naslova sada je otkrio zašto su toliko čekali da izgovore sudbonosno 'da'

Maria Francisca Perello, poznatija kao Xisca udala se za tenisku legendu 19. listopada 2019. na Mallorci, rodnom otoku slavnog tenisača i to nakon četrnaest godina ljubavne veze. Raskošna svadba održana je u dvorcu La Fortaleza, a među 350 gostiju bili su i slavni glumci Tom Hiddleston, Olivia Colman i Hugh Laurie.

Nadal, koji je 14 puta osvojio Roland Garros u razgovoru za magazin 'Paris Match' otkrio je zašto su toliko čekali na taj korak. 'Vjenčali smo se kako bismo mogli organizirati veliku zabavu. U svakom slučaju, nakon vjenčanja život nam se nije puno promijenio. Ipak, nakon nekog vremena smo osjetili da je došao taj prvi trenutak da to učinimo,' ispričao je tenisač.

Par se upoznao 2005. godine, zahvaljujući Nadalovoj sestri Mariji, a nakon toga nikada nisu prekidali niti se razdvajali. Par se od tada suočavao s različitim neprilikama i nedaćama (Nadal ima Müller-Weissov sindrom) no ne odustaju od ideje da jednog dana zasnuju obitelj. 'To će se vjerojatno u budućnosti i dogoditi jer oboje to želimo,' govorio je Nadal za Le Parisien.

Od svoje veze nikada nisu odustajali, bez obzira koliko ponekad bilo teško. Dok je Nadal sudjelovao na turnirima diljem svijeta, 33-godišnja Xisca studirala je poduzetništvo u Londonu. Razdvojenost im je teško padala, no to je na kraju samo ojačalo njihove osjećaje. 'Ne sviđa mi se ideja da dane provodim čekajući ga. Osjećala bih se kao da gušim i bilo bi mi dosadno. On pak ne bi mogao ostati usredotočen na meč' izjavila je Xisca jednom prilikom za Telegraph. Danas supruga Rafaela Nadala je važan dio izvršne uprave Zaklade Rafael Nadal gdje radi kao glavna tajnica.