Rade Šerbedžija o požaru u L.A: 'Ljudi su potpuno izbezumljeni'

Rade Šerbedžija jedan je od naših najpoznatijih glumaca koji je ostvario i inozemnu karijeru, a glumački talent nerijetko ga je vodio i do Amerike. Kao i brojni filmaši, Šerbedžija je posjetio i Los Angeles, gdje i danas ima puno prijatelja.

Zabrinut je zbog situacije

'Pacific Palisades, koji je potpuno spaljen, bio je mjesto gdje sam prije osam mjeseci stanovao dok sam snimao TV seriju s Jeffom Bridgesom. Ma, to je užasno, ljudi su potpuno izbezumljeni', rekao je glumac dodavši: 'Bojim se da ćemo biti sve više svjedoci ovakvih užasa.'

Zabrinut zbog situacije do koje smo se, kako tvrdi, sami doveli nebrigom za svijet oko nas, glumac je otkrio da su pojedine ulice u požarom zahvaćenom dijelu gotovo i nestale.

'Pokušavam dobiti svoje prijatelje danima, ali telefoni uglavnom ne rade. Uspio sam se čuti s Miroslavom Tadićem, on je zasad u redu. Kaže da je njihova ulica poput nekog pustog otoka, ostale da i ne spominjem, toliko je toga spaljeno, pa to je katastrofa. Baš me potresla ova kataklizma', rekao je Šerbedžija otkrivši da je bosanskohercegovački glazbenik zasad u redu.