Publika u Ciboni ovacijama nagradila Četiri tenora

Četiri tenora ili dalmatinski slavuji, kako ih od milja zovu, u potpunosti su ispunili očekivanja zagrebačke publike koja ih je ispratila stajaćim ovacijama. Ovim koncertom, trećim po redu, još su jednom potvrdili zašto ih je publika u tako kratkom periodu zavoljela

Glazbeni repertoar bio je širokog opusa - od svjetskih standarda poput 'Amigos para siempre', 'Funiculi, funicula', 'Nessun dorma', 'Time to say goodbye' do domaćih 'Neka cijeli ovaj svijet', 'Mirno spavaj ružo moja', 'Cesarica', 'Zvona moga grada'... Repertoar koncerta je osvježen i novim izvedbama koje su tenori pripremili posebno za ovaj koncert, a humor i njihov dalmatinski šarm nije nikoga ostavio ravnodušnim.

Tenori su u Ciboni otpjevali tridesetak pjesama, a poseban začin ovom spektaklu bili su dirigent Krešimir Batinić i Revijski orkestar Zagrebačke filharmonije koji je pridonio punoći zvuka i veličanstvenosti njihovih izvedbi. Spajanje tenora i filharmonije je bio izazov za obje strane, a želja da publici pruže nešto novo je bila veća te se pokazala dobitnom kombinacijom. Cijeli koncert je pratio savršen razglas koji je zadovoljavao sve standarde kakve ovakav spektakl traži.

Brojnim rasprodanim koncertima tijekom ljetne turneje i Cibonom naši tenori pokazali su svoju veličinu i još jednom dokazali zašto su miljenici publike. Četiri tenora nisu skrivala svoju uzbuđenost oko ovog koncerta, koji je kruna njihova dosadašnjeg rada. Preko dva sata fenomenalnog programa publika je ispratila stajaćim ovacijama. Koncert su organizirali Scardona i RTL Music.

Tenori su publici za kraj izveli pjesmu 'Time to say goodbye' nakon koje je uslijedio bis na kojem su zapjevali 'More, more', Meri Cetinić i 'O Sole mio'.

Za svoju vjernu publiku Četiri tenora su ovog ljeta izdala i svoj album prvijenac 'U Lisinskom', u izdanju Scardone. Nakon Cibone tenore očekuje tek kratki odmor, jer već 05. listopada nastupaju u Ljubljani gdje će zapjevati u Areni Stožice.