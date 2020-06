Prošlo je više od 25 godina, a popularne spajsice izgledaju gotovo identično kao kad su harale svijetom svojim hitovima

Današnjim mlađim generacijama teško je opisati što je britanski girl bend značio djevojčicama diljem svijeta u vremenu prije interneta i koliko su bile popularne. I danas članice Spice Girls privlače medije zbog svog privatnog i poslovnog života te ih i dalje prate u stopu što god da napravile

Kad su se pojavile na sceni, nitko nije očekivao da će te brbljave djevojke napraviti pokret koji će osnažiti žene diljem svijeta. Britanke su promovirale girl power i ideju da žena može biti što god poželi. Svaka članica grupe bila je drugačija i sasvim svoja, što je curicama i djevojkama diljem svijeta dalo poticaj da budu ponosne u svojoj koži.

Bend je nastao kad su Bob i Chris Herbert odlučili osnovati konkurentsku žensku skupinu boy bendovima Take That i East 17, a koji su u to vrijeme žarili i palili svjetskom scenom. Navodno se 400-tinjak djevojaka prijavilo na audiciju, a odabrano je 12 njih koje su ušle u posljednji krug. Od njih je jedino Geri Halliwell došla tek na drugu audiciju.

Odabrane su ona, Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm i Michelle Stephenson. Dva mjeseca snimale su pjesme koje su napisali dugogodišnji suradnici Boba Herberta, a jedna od njih, 'Sugar and Spice', bila je inspiracija za ime koje će ih kasnije proslaviti. Michelle Stephenson otišla je iz grupe, a zamijenila ju je Emma Bunton. Ubrzo su promijenile naziv i postale su grupa Spice.