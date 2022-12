Pripremite se za uživanje ispred ekrana; ponuda novih serija i filmova na streaming servisima nikad nije bila bogatija

Za posljednji mjesec u godini streaming servisi pripremili su mnoštvo noviteta, od akcijskih serija, romantičnih komedija do holivudskih blockbustera

Ovog mjeseca naći ćete se u problemu – što gledati? No to će biti slatke brige jer ponuda filmova i serija nikad nije bila bogatija, a izdvojili smo i podosta zanimljivih naslova. Streaming servisi tradicionalno za prosinac čuvaju adute koji će publiku željnu bingeanja prikovati za ekrane.

'Dead to Me'

Netflix donosi nekoliko serija za svačiji ukus, od 'Firefly Lanea', preko 'Emily u Parizu' do 'The Recruita', a zahtjevniju publiku privući će s filmskim poslasticama koje potpisuju najhvaljeniji redatelji današnjice.

Disney+ donosi blockbuster 'Amsterdam' sa zvjezdanom postavom kakva se rijetko viđa – od Margot Robbie preko Taylor Swift do Roberta de Nira, ali i filmsku poslasticu, koja je osvojila Venecijanski filmski festival 'The Banshees Of Isherin' s Collinom Farrellom u glavnoj ulozi. Amazonov streaming servis za sve željne akcije donosi treću sezonu serije hvaljene i od strane kritičara i publike, 'Tom Clancys's Jack Ryan' s Johnom Krasinskim u glavnoj ulozi.

U prosincu ćemo gledati filmove dvojice od ukupno 'tri amigosa' (kako nazivaju Alejandra Gonzáleza Iñárritua, Guillerma del Tora i Alfonsa Cuaróna), pa tako del Toro za Netflix oživljava najpoznatijeg drvenog lutka na svijetu – Pinokija, dok Iñárritu nakon 'Rome' donosi vizualno dojmljivu priču 'Bardo', inspiriranu dijelom i svojim životom. Tu je i redatelj 'Bračne priče' Noah Baumbach s novim filmom 'White noise' s Adamom Driverom u glavnoj ulozi, a stiže nam i nastavak hita 'Nož u leđa (Knives Out), Glass Onion: A Knives Out s Danielom Craigom i cijelom plejadom poznatih holivudskih lica koji se u ovom nastavku okupljaju na grčkom otoku kako bi razriješili još jedno ubojstvo.

Udajom za Sir Clifforda Chatterleya, Connien život pun bogatstva i privilegija čini se predodređen jer preuzima titulu Lady Chatterley. No njhov brak postupno postaje zatvor kad se Clifford vrati iz Prvog svjetskog rata s ozljedama zbog kojih ne može hodati. Kad upozna i zaljubi se u Olivera Mellorsa, lovočuvara na imanju obitelji Chatterley, njihovi tajni susreti dovedu je do senzualnog, seksualnog buđenja. Međutim, njihova afera postaje predmetom lokalnih tračeva pa se Connie suočava s odlukom koja će promijeniti život: slijediti svoje srce ili se vratiti mužu i podnijeti ono što edvardijansko društvo očekuje od nje.

Viši detektiv Terry Seattle (Will Arnett) se vratio i ovaj put je slučaj kritičan. Zajedno sa svoje dvije slavne gostujuće zvijezde, Jasonom Batemanom i Mayom Rudolph, on je u misiji da otkrije...tko je ubio Djeda Božićnjaka? Ali ovdje je caka: Jason Bateman i Maya Rudolph nisu dobili scenarij. Nemaju pojma što će im se dogoditi. Zajedno, s Terryjem Seattleom (i mnogim gostima iznenađenja), morat će improvizirati kako bi pronašli ubojicu...

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, 16. prosinca, Netflix

'Bardo' je epsko, vizualno zadivljujuće djelo o dirljivom putovanju Silverija, renomiranog meksičkog novinara i redatelja dokumentarnih filmova koji živi u Los Angelesu, a koji je, nakon što je proglašen dobitnikom prestižne međunarodne nagrade, prisiljen vratiti se u rodnu zemlju, nesvjestan da će ga to jednostavno putovanje dovesti do egzistencijalnih granica. 'Bardo', u režiji oskarovca Alejandra Gonzáleza Iñárritua, dokumentira njegovo ponovno povezivanje s korijenima kao i 'što znači biti imigrant'. Nakon što je primio prestižnu nagradu Silverio (Daniel Giménez Cacho) je iznenada primoran preispitati svoje meksičke korijene. Po dolasku se bori s neugodnim sjećanjima iz prošlosti i egzistencijalnom krizom. S emocijama i obiljem smijeha, Silverio se bori s univerzalnim, ali intimnim pitanjima o identitetu, uspjehu, smrtnosti, povijesti Meksika i duboko emotivnim obiteljskim vezama koje dijeli sa svojom ženom i djecom. Silverio je zapravo Iñárritu pa je redatelj morao pronaći savršenu osobu za ulogu. 'Pronašao je toliko podudarnosti među nama. Kad mi je to postavljeno, bilo je stvarno lako dalje jer nisam morao graditi ili konstruirati lik. Iako je to osobna priča o Alejandru, postala je vrlo osobna priča o meni', rekao je Giménez Cacho.