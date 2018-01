Prije no što je upoznala fatalnog Jamesa Bonda ova glumica nije ni sanjala o braku

Holivudski par u skladnom je braku već punih sedam godina, a sada je u svom velikom intervju glumica Rachel Weisz opisala kako uopće nije vjerovala u ljubav prije no što je upoznala svog današnjeg supruga Daniela Craiga

Tijekom svog zadnjeg razgovora za jedan američki časopis Rachel je istaknula kako je još kao 14-godišnjakinja težila osamostaljenju i vlastitom izvoru prihoda, pa se počela baviti modelingom, koji ju je kasnije doveo i do glume kojom se i danas bavi.

'Nikada nisam mislila da ću se udati. Nikada mi to nije bila ambicija, upravo suprotno. Željela sam biti samostalna i zarađivati za vlastite potrebe. To mi se činilo nekako glamurozno i snažno', rekla je 47-godišnjakinja te dodala da je onda u njezin život ušetao slavni James Bond koji ju je oborio s nogu.

'Držimo svoju ljubav samo za sebe i jako je privatna. To je dosta teško s obzirom na to da smo oboje javne osobe', iskreno je priznala britanska glumica koja je prije sedam godina održala tajno vjenčanje s Craigom u New Yorku na kojem je bio samo najbliži krug ljudi.