Pridružite se genijalnom kuharu i avanturistu na epskom putovanju diljem svijeta!

Genijalni britanski chef i vlasnik nekoliko restorana nagrađenih s čak 16 Michelinovih zvjezdica, ovoga puta odlučio se okušati u uzbudljivoj avanturi po egzotičnim svjetskim lokacijama. U novoj seriji „Gordon Ramsay: Neistražene kuhinje“ koja se prikazuje svake subote u 21:55h na National Geographic-u, Ramsay će u potrazi za kulinarskom inspiracijom juriti po dolinama, penjati se po planinama i roniti oceanima od Perua, Laosa i Maroka do Havaja, Aljaske i Novog Zelanda, a sve kako bi istražio nove kulture, jela i okuse

Na tragu uspješne emisije iz 2010. godine Gordon's Great Escape u kojoj je istraživao kuhinje Indije i jugoistočne Azije, cijenjeni britanski kuhar traga za novim izazovima u svijetu prepunom kulinarskih raznovrsnosti. U novoj seriji National Gographic-a, Ramsay s velikim poštovanjem pristupa autohtonim kulturama u želji da upozna jela i okuse jedinstvene za svaki dio svijeta. Kako bi ispričao nevjerojatne priče o tradicijama, delicijama i o izuzetnim naporima potrebnim za skupljanjem autentičnih sastojaka, Ramsay se povezao s lokalnim stanovništvom i naučio neke nove vještine. Svaki sastojak kojeg je prikupio i svako jelo koje je pripremio, posebno je osmišljeno kako bi predstavilo srce kulture, jer za Ramsaya je hrana poput ulaza u esenciju kulture, a svaka avantura je put prema dušama ljudi.

O društvu National Geographic Partners LLC

National Geographic Partners LLC (NGP) zajednički je pothvat Disneyja i National Geographic Societyja s ciljem pružanja vrhunskih znanstvenih, pustolovnih i istraživačkih sadržaja diljem svijeta pomoću portfelja medijskih sredstava bez premca. NGP kombinira globalne televizijske kanale National Geographica (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo Mundo, Nat Geo People) te medije i potrošački orijentirana sredstva National Geographica, uključujući časopise National Geographica, studije National Geographica, srodne digitalne platforme i platforme društvenih medija, knjige, karte, dječje medije te prateće aktivnosti koje podrazumijevaju putovanja, globalna iskustva i događaje, arhivsku prodaju, licenciranje i elektroničko trgovačko poslovanje. National Geographic već je 131 godina posvećen promicanju znanja i razumijevanja svijeta, a sada želi ići još dalje te pomiče granice i daje više za svoje korisnike… s dometom od više milijuna ljudi diljem svijeta u 172 države i na 43 jezika svakog mjeseca. NGP donira 27% svoje zarade neprofitnoj udruzi National Geographic Society za financiranje rada u područjima znanosti, istraživanja, očuvanja i obrazovanja. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Natgeotv i National Geographica.

O Gordonu Ramsayju/Studiju Ramsay

Kuhar Gordon Ramsay, višestruki dobitnik Michelinove zvijezde nominiran za nagradu Emmy, poznat po vrlo uspješnim i nagrađivanim originalnim programima, producira TV emisije s obje strane Atlantika koje gleda publika diljem svijeta, uključujući i njegove Foxove emisije „The F Word With Gordon Ramsay“ , „Gordon's Ramsay's 24 Hours to Hell and Back“, „MasterChef“, „MasterChef Junior“, „Hell's Kitchen“ i „MasterChef Celebrity Showdown“, kao i Bravov „Best New Restaurant“ i natjecateljsku seriju Food Networka „Food Court“. U Velikoj Britaniji producirao je „Gordon Ramsay Behind Bars“ i „Gordon's Great Escape“ za Chanel 4; seriju koja se bavi biografijom kroz hranu i nostalgijom „My Kitchen“ za Good Food Channel UKTV-a; dvije serije s uputama za kuhanje „Ultimate Home Cooking“ i „Ultimate Cookery Course“ za Channel 4 te prve dvije sezone serije „Matilda i Ramsay Bunch“, sve pod njegovom naslovom One Potato Two Potato.

Ramsay je osnovao multimedijsku produkcijsku kompaniju sljedeće generacije Studio Ramsay 2016. godine i to je zajednički pothvat s društvom All3Media za razvoj i produkciju televizijskih emisija sa scenarijem i bez njega, kreiranje novih formata i inovativnih programa koji uključuju scenarije i razvoj novih talenata na globalnoj fronti.

Prva produkcija Studija Ramsay bila je serija uživo „The F Word With Gordon Ramsay“, čija je premijera prikazana u SAD-u na Foxu, dok je druga, Foxova serija „Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back“ rangirana kao kulinarska serija broj 1 ove sezone u skupini A18-49 i svim gledateljima. National Geographic Channel nedavno je najavio drugu sezonu serije Gordon Ramsay: Neistražene kuhinje Studija Ramsay prije premijere emisije. Produkcija će se nastaviti kasnije ove godine.

S druge strane bare, Studio Ramsay producira vrlo uspješnu seriju s nominacijom za BAFTA-u „Gordon, Gino and Fred's Road Trip“ za ITV te seriju za Channel 4 „Born Famous“, koji će se početi emitirati ovog ljeta. Studio Ramsay također trenutno ima emisije u produkciji BBC-a i drugih najboljih britanskih televizijskih kuća. Njegov digitalni ogranak pokrenuo je vlastitu uspješnu seriju intervjua pod nazivom „Scrambled“ te producirao sadržaj za National Geographic i njegove različite ogranke. Njegova prva dnevna kulinarska serija „Culinary Genius“ premijerno je prikazana na ITV-u u Velikoj Britaniji i bila je predstavljena na Foxovim stanicama u SAD-u. Ramsayjeva dokumentarna serija „Gordon on Cocaine“ premijerno je prikazana na ITV-u te primila pohvale kritika. „Matilda and the Ramsay Bunch“, s Tilly Ramsay u glavnoj ulozi za britanski dječji kanal CBBC, također producira Studio Ramsay.

Za više informacija, posjetite stranicu