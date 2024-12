Preminula Dayle Haddon, glumica i supermodel

Prema policijskom izvješću, policajci su pronašli 76-godišnjeg onesviještenog muškarca na prvom katu kuće. Hitno je prevezen u Sveučilišnu bolnicu Robert Wood Johnson u New Brunswicku, gdje je na liječenju. Policija je kasnije potvrdila da se radi o Walteru Blucasu , također glumcu.

U međuvremenu je pronađena mrtva žena u spavaćoj sobi na drugom katu. U izjavi za USA Today, Eliot Gross, zamjenik mrtvozornika okruga Bucks, potvrdio je da je riječ o Dayle Haddon. Dodao je da se provodi toksikološko izvješće da bi se utvrdio službeni uzrok smrti.

Haddon je tijekom svoje karijere modela potpisala ugovore s četiri velike kozmetičke tvrtke - Revlon, Max Factor, Estée Lauder i L'Oréal. Istaknula se naslovnicom Sports Illustrated Swimsuit iz 1973. i glumila u filmovima kao što su 'The World's Greatest Athlete' i 'North Dallas Forty' s Nickom Nolteom. Autorica je dviju knjiga - 'Ageless Beauty' i 'The 5 Principles of Ageless Living', a tijekom godina se pojavila na naslovnicama Ellea, Vougea i Cosmopolitana.