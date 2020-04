Proslavljena manekenka Karlie Kloss prije dvije godine udala se za biznismena Joshuu Kushnera. Iako su njihovu ljubav mnogi dovodili u pitanje, zbog političkih konotacija koje se vežu uz obitelj Kushner, Kloss tvrdi da nikada nije bila sretnija

‘Mislim da sam izabrala sjajnog supruga. Uvijek sam se vodila isključivo srcem, pa tako i tada. Izabrala sam osobu koju volim i koja voli mene te je to najbitnije. Naš brak i ljubav vrijedna je čak i političkih komplikacija i ružnog konteksta u koji nas stavljaju. Vrijedno je boriti se za pravu ljubav’, rekla je Kloss te dodala:

‘Moje srce često mi govori koji je ispravan put i odabir, samo ga trebam slušati. Ponekad to nisam činila u karijeri modela, ali zato sada idem samo isključivo tim putem, putem koji mi pokazuje srce’.

Zbog ljubavi prema Kushneru, Karlie Kloss je odlučila je prijeći na judaizam, o čemu je ranije rekla: 'Mijenjati dio sebe zbog nekog drugog možda se nekome čini kao slabost, no znate što? Zapravo, ako ste prošli kroz sve što sam ja prošla, to od vas zahtijeva da budete sve osim slabić. To me učinilo snažnijom osobom, onom koja je naučila voljeti sebe, i to zaista nije bilo lako.'