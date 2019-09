PipsChips&Videoclips u Saxu

Zagrebačka rock institucija PipsChips&Videoclips jedine koncerte na domaćem terenu ove godine održat će u klubu Sax u Palmotićevoj ulici, 29. i 30. studenog

Za svega 300 ljudi po danu, u izuzetno limitiranom kapacitetu, Pipsi će svoje fanove provesti kroz izuzetno bogatu pjesmaricu, na intimnim klupskim koncertima i u najmanjem prostoru u kojem su svirali u Zagrebu unazad četiri i pol godine. Upravo je toliko vremena prošlo od sada već legendarna tri koncerta Pipsa u Saxu u travnju 2015., kada su postali jedini band koji je tri dana zaredom svirao ovaj klub i rasprodao ga.

Ulaznice za ove dvije intimne klupske poslastice u prodaju kreću u četvrtak 3. listopada, i to po early bird cijeni od 100 kn po koncertu. Ta cijena na snazi će biti do 19.10., nakon čega se penje na 120 kn. Ostane li ulaznica do dana koncerata, tada će im cijena biti 140 kn.

Ulaznice se mogu kupiti na blagajni Saxa, isključivo tijekom radnog vremena kluba, a više informacija može se dobiti na telefon 01 / 4872 836, webu kluba www.sax-zg.hr i službenoj Facebook stranici.