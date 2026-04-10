PipsChips&Videoclips u Areni Zagreb!

Kultni zagrebački bend i jedan od najvoljenijih uopće u povijesti ovdašnje rock scene na svoj 35. rođendan u najvećoj hrvatskoj dvorani održat će najvažniji koncert dosadašnje karijere. Prodaja ulaznica kreće u ponedjeljak 13. travnja 2026.

‘Ne, kao mali nisam sanjao da sviramo Arenu. Ne, ni kao puno stariji nisam ganjao brojeve i milione. Baš me briga za sve to, vjerujem kao i vas, dragi publikume. Ali tak se stvari izvrte, tak se nekako prirodno poslože. Jedino je bitno, a u to smo se mogli uvjeriti na Pipsima bezbroj puta u 35 godina koje ćemo zajedno tamo proslaviti - SVE ĆE GORIT!’, poručuje Dubravko Ivaniš.

Dugu karijeru označili su antologijski albumi i epohalni singlovi poput ‘Plači’, ‘Malena’, ‘Gume na kotačima’, ‘Ljubav’, ‘Dinamo ja volim’, ‘Ljeto 85’, ‘Supermama’, ‘Zdenka’, ‘Narko’, ‘Bog’, ‘Sao Paolo’, ‘2x2’, ‘Mala fufica’, ‘Poštar lakog sna’, ‘Na putu prema dole’, ‘Nogomet’, kao i noviji ‘Većinom’, ‘SSND’ i ‘Pariz”. Pjesme koje su odgojile generacije fanova konstantno izazivaju euforiju na koncertima te dokazuju da su Pipsi ogroman bend s ogromnim pjesmama.