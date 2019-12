PipsChips&Videoclips na stadionu Šalata

PipsChips&Videoclips, kultni zagrebački rock band i jedan od najvoljenijih uopće u povijest Zg-rock scene, održati će najveći koncert svoje karijere 12. rujna na stadionu Šalata

Od tada su Pipsi punili i po više puta svaki zagrebački klub, primjerice Sax dva puta prošlog mjeseca, i nastupali konstantno po festivalima diljem regije, ali sve do sada nisu se odlučivali krenuti u velike koncerte. Upravo u tom pažljivom biranju leži ključ za sljedeće masovno okupljanje fanova na koncertu koji bi trebao označiti jednu od njihovih najvažnijih večeri.

Omiljeni zagrebački open air koncertni prostor, ŠRC Šalata, po prvi put će tako ugostiti bend na solo nastupu, na njihovoj najvećoj koncertnoj produkciji do sada.

Ulaznice za Šalatu u prodaju kreću ovaj čevrtak, 12. prosinca, u 9:00. Cijena im do kraja godine iznosi 85 kn, od 1. siječnja do 11. rujna 100 kn, a, ukoliko ih ostane, na dan koncerta će se moći kupiti po 120 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.