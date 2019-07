Pierce Brosnan na crveni tepih stigao sa zgodnim sinom Dylanom koji je, baš poput oca, rođen za scenu

S jednim od svoje petero djece holivudski zavodnik Pierce Brosnan pojavio se na premijeri filma 'Once upon a time in Hollywood', a 22-godišnji Dylan već je dokazao da će biti pravi tatin nasljednik

Iz prvog braka sa suprugom Cassandrom glumac Pierce Brosnan ima sina Seana i kćer Charlotte, dok je iz drugog braka s današnjom voljenom Keely dobio još trojicu sinova- Parisa, Christophera i Dylana.

Iako slavni zavodnik svima pristupa jednako i pruža im bezuvjetnu ljubav i podršku, s jednim se nasljednikom najčešće pojavljuje u javnosti.

Riječ je o 22-godišnjem Dylanu koji je već nekoliko puta pokazao da želi slijediti očeve stope. Zgodni Dylan došao je maštovito odjeven na premijeru filma 'Once upon a time in Hollywood' u Los Angelesu u pratnji poznatog oca i sve oduševio svojim stavom. Odavao je dojam prave zvijezde koju čeka veliki uspjeh.