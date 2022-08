Pierce Brosnan na 21. godišnjicu braka objavio fotografiju s vjenčanja uz dirljivu poruku: 'Mogao bih sve opet'

Bivši James Bond objavio je na Instagramu fotografiju s vjenčanja te čestitao supruzi Keely Shaye Smith 21. godišnjicu braka uz najljepše riječi

Irski glumac Pierce Brosnan, najpoznatiji je po ulozi tajnog agenta 007, koji je zaveo brojne žene, no u privatnom životu, već skoro tri desetljeća, vjeran je samo jednoj - 58. godišnjoj Keely Shaye Smith .

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Brosnanu je to bio drugi brak, a 1980. oženio se australskom glumicome Cassandrom Harris s kojom je dobio sina Seana, koji je poput oca odabrao glumačku profesiju. Brosnan je također posvojio Cassandrinu djecu iz prvog braka, Charlotte i Chrisa, kad je njihov otac 1986. iznenada preminuo.

View this post on Instagram

No pet godina kasnije zadesila ga je tragedija, od raja jajnika preminula je 43-godišnja Cassandra, a 2013. od iste je bolesti život izgubila i njezina kćer Charlotte. 'Znam kako je to biti udovac, ali i kako ponovno pronaći ljubav. Uvijek postoji nada, a život je prepun uspona i padova. No unatoč svemu, uspomena na Cassie i njezinu borbu s rakom nikada neće biti zaboravljena', izjavio je svojedobno glumac.

Koliko je volio svoju prvu suprugu, nikada nije krio. 'Ona je ona od mene napravila muškarca, glumca i oca kakav sam danas. Zauvijek je upisana u svaki djelić mog tijela i sa mnom je u svakom danu. Bio sam itekako blagoslovljen što sam imao čast poznavati nekoga poput nje.'