Padaju nove optužbe: 11 novih žrtava prozvalo slavnog opernog pjevača za seksualno zlostavljanje

Prije nepunih mjesec dana čak je devet pjevača i plesača optužilo slavnog Placida Dominga za brojna seksualna zlostavljanja, koja su se odvila prije više od tri desetljeća i započela krajem 80-ih. Iako je on te optužbe odbacio, sada su se javila i nove žrtve koje su ispričale gotovo istu priču

Malo je reći da je javnost ostala šokirana prije nepunih mjesec dana kada je Associated Press objavio priče devet pjevača i plesača koji su optužili slavnog Placida Dominga za seksualna zlostavljanja. Budući da je sve to, prema optužbama, počelo još u 80-im godinama, mnogi su to dočekali u nevjerici, ne smatrajući to relevantnim podatkom, pitajući se zašto bi netko šutio 30 godina.

Ipak, klupko se pomalo raspetljava, a novih 11 žrtava optužilo je Dominga i ispričalo slične priče koje su proživjeli s opernim pjevačem. Među žrtvama se našla i pjevačica Angela Turner Wilson, čija je karijera 1999. bila u usponu kada je dobila drugu glavnu žensku ulogu u slavnom ‘Le Cidu’ Julesa Masseneta u produkciji Washington Opere, a glavnu mušku imao je, naravno Domingo.