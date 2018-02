Ovako je Dunja Mazzocco Drvar potvrdila dolazak snijega

Njezine objave na Twitteru 'napeto' prate mnogi, osobito zadnjih dana, jer je najavila da napokon stižu hladniji dani. To što je prognozirala, RTL-ova meteorologinja sada je potvrdila. Dunja Mazzocco Drvar kaže da će se Zagreb uskoro zabijeliti

'Za one koji žele znati više. Ovo što trenutačno zajedno s kišom pada u Zagrebu su ledena zrnca. Prozirna zrnca leda, 0 do 5 mm, kratko, pri temperaturi blizu nule. Odskakuju od podloge od sreće jer znaju da to znači da uskoro stiže snijeg', poručila je svojim pratiteljima na Twitteru Dunja Mazzocco Drvar.