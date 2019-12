Ovako slavne ljepotice izgledaju bez šminke: Možete li ih prepoznati?

1/24

Make up transformacije su zaista impresivne, posebno u svijetu poznatih i slavnih. No, to ne znači da povremeno ne uživamo vidjeti slavne žene s 'golim' licem. Sve te dame su poput 'običnih žena', ponekad podbuhle, lica prepunih bubuljica, bora i u svakom pogledu – nesavršene.