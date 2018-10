Ovako milijarderi slave rođendane: Bernie Ecclestone nije skidao osmijeh s lica

On je jedan od najuspješnijih svjetskih biznismena, čije se bogatstvo procjenjuje na 2,5 milijardi funti, no, ono zbog čega je Bernie Ecclestone zanimljiv hrvatskoj javnosti njegove je bivši brak sa Slavicom Ecclestone, s kojom ima dvije kćeri - Petru i Tamaru. No, ovoga puta u centru pažnje nije bio ni zbog svog bogatstva niti zbog bivše supruge, već zbog 88. rođendana kojeg je proslavio u društvu svojih najvažnijih žena - 39-godišnje supruge Fabiane Flosi, 34-godišnje kćeri Tamare i četverogodišnje unuke Sophije

Uz tortu i mnoštvo crnih i zlatnih balona, Bernie Ecclestone nije mogao sakriti sreću, a ovom je prilikom pokazao i svoj novi imidž - pomno oblikovanu bradu. Zajedničku fotografiju na svom je Instagram profilu objavila sama Tamara Ecclestone, uz koju je napisala: 'Preuranjena rođendanska večera za najvažnijeg muškarca, mog nevjerojatnog oca.'

Ono zbog čega se Tamara Ecclestone posljednjih godina često povlačila po medijima njezina je odluka da svoju kćer Sophiu, koju od milja zove Fifi, doji dok god ona to poželi. Mnogi su smatrali da je za dijete od četiri godine potpuno neprimjereno da još uvijek doji, stoga je Tamara nedavno sve iznenadila otkrivši kako je i taj period iza njih, te da je ovog ljeta Sophia sama odlučila da više neće dojiti.