Otvorena izložba obiteljskih fotografija legendarnog pjevača: 'Familija, Vela Luka, more, ribe… Ono što je Oliver živio i volio, ovo je on'

Velikim koncertom u koji će se u Spaladium areni održati 7. prosinca, na njegov rođendan, Splićani i njihovi gosti odat će počast preminulom velikom pjevaču Oliveru Dragojeviću. Uoči tog događaja otvorena je izložba Oliverovih obiteljskih fotografija i privatnih trenutaka, po izboru splitskog fotoreportera Feđe Klarića, te pjevačev mural autora Slavena Legatora

'Familija, Vela Luka, more, ribe… Ono što je Oliver živio i volio, ovo je on', kazala je pjevačeva supruga Vesna Dragojević uoči otvorenja izlože u trgovačkom centru 'City Centar One'. Ondje su bili i sinovi Dino, Davor i Damir s obiteljima.

Pedesetak izloženih fotografija Feđa Klarić je odabrao između ostalog i iz obiteljskog arhiva i mahom se radi o opuštajućim neformalnim trenucima. Sam je priznao da je osjetio veliki strah kad je spoznao da kod kuće drži cijelo bogatstvo vezano uz Olivera, koji je 'hrvatsko kulturno blago'.