Otkriveni novi detalji o memoarima princa Harryja: Sam je odabrao sporni naslov i spreman je na rizik koje bi njegovi potezi mogli izazvati

U niskom startu i s velikim iščekivanjem očekuje se izlazak memoara princa Harryja, koji bi pod nazivom 'Spare' trebali ugledati svjetlo dana 10. siječnja. Unatoč tome što se nagađalo da je Harry nakon bakine smrti, unio određene promjene, to, prema svemu sudeći, nije istina. Prema tvrdnjama prijatelja Meghan Markle, princ Harry nije napravio nikakve promjene u svojim memoarima nakon kraljičine smrti, sam je odabrao kontroverzni naslov i spreman je na rizik koje te odluke donose

Pišući u svojoj kolumni za Yahoo, Scobie, koji je poznat kao pristaša vojvode i vojvotkinje od Sussexa, rekao je da je 'udarni' naslov za njegovu knjigu odabrao sam Harry i to još u ranom procesu nastanka knjige. Također tvrdi da princ nije mijenjao i prepravljao rukopis u zadnji tren, te da od kraljičine smrti nisu unesene nikakve izmjene. Sasvim suprotno, prema njegovim riječima, princ je knjigu završio pet mjeseci prije kraljičine smrti.

Prema Scobiejevim riječima, Harryjevi memoari dovršeni su otprilike u travnju ove godine, istog mjeseca kada su on i Meghan posjetili Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi obišli kraljicu na putu za Invictus Games u Nizozemskoj. To im je bi prvi zajednički posjet Ujedinjenom Kraljevstvu od takozvanog Megxita koji se odigrao 2020. godine, kada su prestali raditi kao članovi kraljevske obitelji. Harry je prije toga sam stigao u Britaniju u srpnju prošle godine kako bi otkrio kip svoje pokojne majke u Kensingtonskoj palači.

Gospodin Scobie je rekao da Harryjev odabir naslova 'Spare' odražava kako 'konačno posjeduje taj pojam nakon što su ga cijeli život tako zvali'. Kaže kako je svrha 'rezerve' (spare) biti 'stalni žrtveni jarac koji će štititi krunu i više rangirane članove obitelji', dodajući da će biti 'zanimljivo' vidjeti kako memoari princa Harryja pokrivaju takve navodne trenutke. Knjiga bi također trebala biti ispunjena Harryjevom 'prepoznatljivom drskošću', dok će njegova životna priča biti 'iznenađujuće topla'.

'Harry se do sada tijekom života morao nositi sa smrću svoje majke princeze Diane, koja je preminula 1997., kao i s 'borbama prihvaćanja samog sebe, suparništvom između braće i zaljubljivanjem u osobu koju vaša obitelj ne prihvaća', dodao je Scobie. No kraljevski komentator inzistira na tome da Harry neće 'pokušati razoriti' svoju obitelj, umjesto toga njegova knjiga navodno nudi 'suosjećajniji pogled na realnost njihovog gotovo nemogućeg postojanja u kraljevskoj obitelji.'

Osvrćući se na Scobiejeve komentare, kraljevski komentator Richard Fitzwilliams rekao je za MailOnline da zabrinutost palače oko Harryjevih memoara 'neće biti smanjena' intervencijom Harryjevog i Meghaninog 'neslužbenog glasnogovornika'. 'Nije pitanje ima li Harry pravo objaviti svoje memoare, pitanje je hoće li to biti od pomoći kraljevskoj obitelji čiji je on član i također, ili će to koristiti Sussexima u njihovoj želji za postizanjem filantropsku slike,' rekao je Fitzwilliams. 'Budući da svoj posao crpe iz toga što su kraljevski članovi, ne bi li trebali biti podrška? Ako nije bilo prepravljanja nakon kraljičine smrti, možda bi trebalo biti,' zaključuje.