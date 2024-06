Otkrivena tajna uspjeha Netflixa; evo kako serije postaju hitovi

Čini se da su u Netflixu pronašli dobitnu formulu za to da svojim korisnicima isporučuju sadržaj koji uživaju gledati, a sebi osiguravaju multimilijunsku zaradu

U velikom intervjuu koji je dao za The New York Times, suizvršni direktor Netflixa Ted Sarandos otkrio je brojne zanimljivosti o budućnosti mnogima omiljene TV platforme, ali i tajnu uspjeha koja ih je dovela do 270 milijuna pretplatnika.

U razgovoru se dotaknuo i mnogima najzanimljivije teme - megapopularne serije 'Baby Raindeer', koja je stekla svjetsku slavu izvan svih očekivanja. Istaknuo je da ona barem dio uspješnosti duguje Netflixovu algoritmu.

'Postojala su vremena u kojima serije kao što je 'Baby Raindeer' uopće ne bi bile prikazivane u SAD-u. Eventualno bi bile nešto što se jednom pogleda na PBS-u. No serija je postala svjetski hit, a to je ono što Netflix radi - uvuče je u algoritam i prikazuje je sve većem i većem broju ljudi', kaže Sarandos i pojašnjava: 'Naime, kada je serija toliko gledana u jednoj zemlji, kao što je Velika Britanija, velika je vjerojatnost da će biti hit i drugdje. Na kraju je postala omiljena diljem svijeta.'

On je kriv za binganje Sarandos je jedna od ključnih osoba u razvoju Netflixa u medijskog diva kakav je danas. Priključio mu se 2000. godine te potaknuo razvoj kompanije primarno orijentirane na iznajmljivanje DVD-a u smjeru vlastite produkcije. Pod njime je Netflix razvio moćan algoritam, jedan je od začetnika trenda binganja te osoba koja je odobrila emitiranje serije 'Kuća od karata'. Time je transformirao kompaniju iz platforme u produkcijski studio. Tu nije kraj njegovim zaslugama jer je upravo na njegovu inicijativu pokrenut niz reality serijala, kao i snimanje prestižnih filmova te prenošenje nekih od najgledanijih sportskih događaja u svijetu. Iza svega se krije nevjerojatna Sarandosova sposobnost da pretplatnicima ponudi još malo više onoga što žele. Istovremeno, pronašao je način da maksimalno služi Netflixu tako što je detektirao problem dijeljenja zaporki i time značajno povisio zaradu. Iza svega se krije i zanimljiva životna priča, posve neuobičajena za izvršnog direktora multimilijunske holivudske kompanije. Naime odrastao je kao jedno od četvero djece u siromašnoj obitelji vrlo mladih roditelja, uz koje je, priznaje, puno vremena provodio gledajući televiziju. U svijet filma se potpuno zaljubio te u mladoj dobi počeo raditi u obližnjoj videoteci i širiti svoje znanje. 'Moji roditelji imali su četvero djece u dvadesetim godinama. Možemo reći da su bili djeca koja su odgajala djecu. U našoj kući uvijek je vladao kaos. Moj jedini bijeg bila je televizija i puno sam je gledao. Većinu mog odrastanja gasili su nam struju, plin ili telefon zbog neplaćenih računa, ali srećom - nikad sve odjednom. Iz nekog razloga posjedovali smo VCR, a iz nevjerojatne slučajnosti, druga videoteka u povijesti države Arizone otvorila se baš dvije ulice od mog doma.' Na kraju je završio u Netflixu te u borbi za pretplatnike, prema mišljenju mnogih, suvereno pobijedio glavne konkurente - Peacock, Hulu, Apple+ i Max. 'Ne zamaram se puno time, kao što se nisam zamarao ni kada su nam prognozirali kraj. U početku nam nitko nije davao šanse jer su svi mislili da nemamo znanja za produkciju. Pokazali smo svima da su u krivu', kaže Sarandos, dodajući kako je baš zato uvjeren da konkurencija u bilo kojem trenutku može pronaći novu dobitnu formulu i maknuti ih s trona. Zbog toga u Netflixu uvijek gledaju korak dalje, a u tome im najviše pomaže moćan algoritam.

Netflix je u početku prodavao DVD-ove Netflix je u svojim počecima 1999. godine prodavao DVD-ove putem pošte. Sve se promijenilo kada je jedan od osnivača, Reed Hastings, tada mladom Sarandosu vizionarski opisao svijet u kojem će sva zabava dolaziti putem interneta. U to doba malo tko je bio spreman poći ovim neistraženim putem, ali prijelaz s fizičke na digitalnu prodaju na kraju se ispostavio kao pun pogodak.

Algoritam zna sve o vašem ukusu Čini se da je upravo u algoritmu tajna uspjeha ove platforme jer ima sposobnost prepoznati sadržaj koji bi se svidio korisnicima sukladno njihovim preferencijama. No ne staje samo na jednom žanru. 'Pokušavamo snimiti izvrsne filmove. Definiramo kvalitetu iz perspektive publike. Dakle, ako publika voli film, to je sjajno. To je kvaliteta. 'Irska želja' možda nije bila po vašem ukusu, ali 65 milijuna ljudi pogledalo je taj film. To je ogroman hit i ljudi ga vole. Kritike i recenzije - to je sjajna stvar. Želimo ugoditi svima. Ali ponekad filmovi koje snimamo nisu stvoreni za kritičare, već za publiku koja ih voli. Svi imamo određene kontradikcije u svom ukusu. Zato stavljamo naglasak na kvalitetu - a kvalitetu određuje publika. Ravnamo se onim što je najgledanije, pa ako publika želi više filmova - snimamo više filmova.'

Činjenica jest da ćete na Netflixu pronaći pregršt filmova i serija s gotovo bilo kojom tematikom koju možete poželjeti gledati, no u očima kritičara premalo je kvalitetnog sadržaja. Ipak, Sarandos u tome ne vidi baš nikakav problem, naglašavajući da Netflix proizvodi sadržaj koji publika želi gledati, a ne onaj koji bi bio napravljen prema strogim mjerama kritičara. 'Da, želimo udovoljiti svima. Ali pojedini sadržaji nisu napravljeni na način da se svide filmskim stručnjacima, već da budu izvor zadovoljstva za publiku.'

YouTube ostaje najveći konkurent YouTube je trenutno jedna od rijetkih platformi većih od Netflixa, a jedan od razloga za to jest i činjenica da je u većoj mjeri potpuno besplatan. 'Besplatno je superpopularno. No da bi vas ljudi platili, morate toga biti vrijedni i uvijek poboljšavati ponudu te stalno privlačiti pozornost, čime stvarate dojam da se vaš sadržaj mora pogledati', ističe Sarandos.



Čini se da je formula pogođena. Od dolaska Sarandosa u kompaniju 2000. godine broj pretplatnika je narastao s 175 tisuća na impozantnih 270 milijuna. Činjenica jest da je svemu kumovala i pandemija te neutaživa želja za novim sadržajem u to doba, ali s obzirom na to da je broj u stalnom rastu, jasno je da je Netflixova enormna količina sadržaja upravo ono što korisnici žele i čemu se vraćaju.

Uz to, u Netflixu imaju sluha za dobre ideje pa su tako savjetovali tvorcu 'Igre lignje' da scenarij, zamišljen kao film, pretvori u seriju. 'Tvorac serije 'Igra lignje' deset godina pokušavao je prodati scenarij za svoj film. No željeli smo da se ta kompleksna priča podrobnije ispriča i tako je nastala serija - najgledanija u povijesti Netflixa.' Stalno širenje ponude Usprkos tome, Netflix ide korak dalje i širi ponudu na mogućnost gledanja raznih sportova i prijenosa događaja iz svijeta filma i glazbe. No ne i vijesti iz svijeta. 'Uvijek smo otvoreni za nove stvari. Zasad povlačimo granicu što se tiče prenošenja vijesti jer to nije nešto što naši korisnici žele kada upale Netflix', poručio je Sarandos i dodao:

'Nastavljamo se ravnati onim što ljudi gledaju i u čemu uživaju. Kritičari mogu reći da neki film ne valja, no milijuni naših korisnika gledaju ga do kraja i to je to. U našoj on-demand ponudi vrlo je lako prepoznati što vrijedi, a što ne u očima naše publike.' Istaknuo je i da, osim vijesti, ne postoji format ili tema koji nisu za Netflix te da su spremni eksperimentirati. Primjerice, uvjeren je da bi filmovi poput 'Oppenheimera' ili 'Barbie' na ovoj platformi imali jednako veliku gledanost kao u kinima te dodaje da bi ih rado vidio u svojoj ponudi. Za kraj se osvrnuo na upotrebu umjetne inteligencije za produkciju filmova i serija. 'Imam puno više povjerenja u ljude. Ne vjerujem da AI program ikada može pisati bolje od scenarista ili da će zamijeniti vrhunskog glumca na setu, a da mi nećemo moći prepoznati razliku', zaključuje Sarandos.

