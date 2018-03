Osvojite ulaznice za akcijski triler 'Iskupljenje u New Yorku'

'Iskupljenje u New Yorku' film koji je u Cannesu dobio ovacije publike od 29. ožujka stiže u CineStar!

Čak sedam punih minuta na filmskom festivalu u Cannesu trajao je gromoglasni pljesak oduševljene publike i kritike nakon što je s prikazivanjem završio film ISKUPLJENJE U NEW YORKU. Radi se o novom uratku Lynne Ramsay koja nam se predstavila još 2011. godine izvrsnim i hvaljenim trilerom 'Moramo razgovarati o Kevinu', a koja sada donosi nešto mnogo mračnije. Ovim putem predstavljamo vam kino najavu za ovaj akcijski triler koji u multiplekse CineStar stiže u četvrtak, 29. ožujka.

Traumatizirani veteran i bivši agent FBI-a Joe, kojem nasilje nije stran pojam, u posljednje vrijeme za život zarađuje pronalazeći nestale mlade djevojke. Kada ga ugledni političar iz New Yorka unajmi da pronađe njegovu nestalu kćerku, posao se ubrzo izmiče svakoj kontroli, a Joea počnu mučiti noćne more dok istovremeno otkriva umreženu urotu koja ga može odvesti do konačnog iskupljenja... Ili do vlastite smrti.