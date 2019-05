Osvježenje i sjajnu zabavu na zagrebački Ribnjak donosi Borotalco Screen on the Green filmski piknik festival

Posjetitelji će u subotu i nedjelju, 1. i 2. lipnja, u sklopu Borotalco Screen on the Green filmskog piknik festivala na zagrebačkom Ribnjaku, moći uživati u UHU kreativnim radionicama, biti u formi uz Rio Mare i vježbati s poznatim fitness trenerom i magistrom kineziologije Mariom Mlinarićem

Osim toga, moći će sudjelovati u radionicama plesa na svili grupe s.VILA, počastiti se u Rio Mare food corneru, pjevati i plesati uz sjajnu glazbu, testirati znanje na open air kvizu, od srca se nasmijati stand up nastupu Gorana Vugrineca - Goca te uživati u projekcijama čak dva sjajna filma – Aquamana i Spiderman – Novi svijet

Ne znate kamo ćete u subotu i nedjelju 1. i 2. lipnja, a želja vam je biti na otvorenom i dobro se zabaviti? Prošećite do zagrebačkog parka Ribnjak gdje se održava osmi po redu filmski piknik festival Borotalco Screen on the Green.

Uistinu bogati program ovogodišnjeg Borotalco Screen on the Green filmskog piknik festivala osmišljen je tako da se zabave sve generacije od jutra pa sve do ponoći.

KREATIVNOST, TJELOVJEŽBA, PLES

Dvodnevni zabavni program počinje kreativnim radionicama od 10 sati, stoga svakako povedite svoje najmlađe.

Od 11 sati, oba dana festivala, moći ćete vježbati s poznatim fitness trenerom i magistrom kineziologije Mariom Mlinarićem, koji će vas potaknuti da punih pluća iskoristite dane pred sobom te postanete i ostanete fit.

Nakon vježbanja valja se i okrijepiti u food corneru gdje će posjetitelji moći kušati specijalitete od tune.

Nikolina Komljenović i grupa s.VILA će u subotu i nedjelju, od 16 do 18 sati, voditi radionice plesa na svili. Uz nastupe plesača na svili svi zainteresirani moći će se okušati i sami pokušati postati plesači barem nakratko. Treba pokušati, zar ne?

KVIZ, STAND-UP NASTUP I SJAJNI FILMOVI

Ljubitelji ste dobrih filmova i televizijskih serija te o njima znate sve. Osim toga, uvjereni ste da znate silno mnogo činjenica i iz ostalih područja? Odlično! Pozivamo vas da nam to pokažete u subotu, 1. lipnja od 19 sati, na velikom open air kvizu znanja! Zagrebačkoj publici već poznata ekipa koja godinama organizira kvizove priprema za vas kvizašku open air poslasticu koju će voditi poznato lice -Morana Zibar.

Za nedjelju, u istom terminu, organizatori su pripremili pravu komediju! Za uvijek sjajan stand up nastup, ove godine pod zvjezdanim nebom, pobrinut će se Goran Vugrinec Goc iz ekipe Lajnapa.

I kako kaže ona svima poznata uzrečica „šećer dolazi na kraju“ - Borotalco Screen on the Green filmski piknik na otvorenom pripremio je za subotu i nedjelju projekcije dva iznimno popularna filma.

Od 21 sat u subotu posjetitelji će moći pogledati film Aquaman kojeg u filmu tumači ljubitelj ženske populacije Jason Momoa, a vikend završavamo nedjeljnom projekcijom mnogima omiljenim Marvelovim junakom, animiranim filmom Spiderman – Novi svijet.

Oba dana Borotalco Screen on the Green filmskog piknika za dobru glazbu brine se ekipa s Radija 101. Ponesite dekice i uživajte u proljetnim danima na otvorenom, u samom srcu Zagreba. Jedino što vam je potrebno jest dobra volja, zabavu obećavaju organizatori.

I da ne zaboravimo, uživanje u svim sadržajima tijekom oba dana Borotalco Screen on the Green festivala potpuno je besplatan.

Cijeli program dostupan je na internetskoj stranici filmskog piknik festivala: www.screen.com.hr te službenoj Facebook stranici festivala.