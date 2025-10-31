Oduševljenju Jakovom Jozinovićem u Srbiji ne nazire se kraj: Objavljen je datum i trećeg koncerta

Mladi glazbenik i TikTok senzacija Jakov Jozinović nastavlja osvajati regiju – nakon što su se ulaznice za prva dva beogradska koncerta rasprodale u rekordnom roku, dodao je i treći nastup u Sava Centru, zakazan za 31. ožujka 2026. godine

Fenomen s društvenih mreža Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe bez predaha. Nakon što je u petak u rekordnom roku rasprodao drugi koncert u beogradskom Sava Centru, mladi glazbenik iz Vinkovaca zakazao je i treći 31. ožujka 2026. godine. Ulaznice za novi datum u Plavoj dvorani bit će puštene u prodaju u ponedjeljak, 3. studenoga. 'Beograd – Sava Centar 3. I treću noć se družimo 31. 3. 2026. u Plavoj dvorani, jedva čekam', napisao je Jakov na Instagramu, dijeleći oduševljenje sa svojim pratiteljima.

Velika popularnost Zanimanje publike ne prestaje rasti – za prva dva koncerta tražilo se čak četrnaest tisuća ulaznica, iako je dostupno bilo tek četiri tisuće mjesta. Drugi se datum rasprodao u manje od dvadeset minuta, što još jednom potvrđuje da Jakov Jozinović više nije samo internetska pojava, nego i pravi koncertni fenomen.

Jakov Jozinović, dvadesetogodišnji glazbenik iz Vinkovaca, u manje od godinu dana prošao je put od TikTok senzacije do jednog od najtraženijih izvođača mlade generacije u regiji. Sve je započelo objavama njegovih izvedbi pjesama Zdravka Ćolića, Olivera Dragojevića i Đorđa Balaševića, koje su ubrzo osvojile stotine tisuća korisnika društvenih mreža. Iako još nije objavio vlastitu pjesmu, njegov talent, iskrenost i emocija osvojili su publiku diljem regije. Prvi samostalni koncert održao je nedavno u beogradskoj MTS dvorani, a ulaznice su planule u samo sat vremena. U virtualnoj čekaonici našlo se više od 24 tisuće ljudi koji su čekali svoj red za kupnju.

Rekorderi Sava Centra Sava Centar, kultno beogradsko koncertno mjesto, pamti brojne rekorde. Marija Šerifović ondje je ove godine održala osam uzastopnih koncerata, Jelena Rozga sedam, dok je Lepa Brena osamdesetih s bendom Slatki greh punila dvoranu čak 17 večeri zaredom. A neprikosnoveni rekorder i dalje je Đorđe Balašević, koji je u Sava Centru nastupio čak 130 puta. Čini se da mladi Jozinović danas hrabro staje uz rame tim glazbenim imenima i to bez vlastitog hita. Jakov se publici prvi put predstavio još 2018. godine u showu 'Zvjezdice', a tri godine kasnije i u 'Supertalentu', kada mu je Maja Šuput proročanski poručila: 'Ti bi mogao biti ona prava tinejdžerska zvijezda, jer mi nemamo nikoga za kim će djevojčice vrištati.' Danas se upravo to ostvarilo.

Jakov Jozinović Izvor: Pixsell / Autor: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIX





