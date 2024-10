Od spoja na slijepo do Bijele kuće: Kako je počela ljubavna priča Kamale Harris?

'Godine 2013. završio sam na zahtjevnom sastanku s klijentom. Riješili smo problem, a do kraja sastanka zadovoljan klijent mi je ponudio da mi sredi spoj na slijepo ', prisjetio se Doug Emhoff , suprug Kamale Harris koji je u utrci da postane prvi 'first gentleman' Bijele kuće svih vremena.

u new yorku

'Upravo sam upoznala tog tipa. Sladak je i glavni je partner svoje odvjetničke tvrtke i mislim da će vam se jako svidjeti. On živi u Los Angelesu, ali ti si ionako uvijek ovdje zbog posla', napisala joj je Hudlin nagovorivši ju da ode na spoj, iako Kamala tada nije bila zainteresirana za pronalazak ljubavne sreće, o čemu je pisala i u svojim memoarima iz 2019. godine: 'Kao slobodna, profesionalna žena u mojim četrdesetima , i jako u očima javnosti, izlaziti nije bilo lako. Znala sam da će ljudi odmah početi nagađati o našoj vezi, ako sa sobom dovedem muškarca na događaj. Također sam znala da se na neudate žene u politici gleda drugačije nego na neudate muškarce. Nemamo istu slobodu kada su u pitanju naši društveni životi.'

'Nitko ikada u povijesti nije rekao da je 8:30 ujutro savršeno vrijeme za pozvati nekoga na spoj, ali ja sam odlučio to učiniti baš tada', izjavio je otkrivši da ga Kamala tjera da svake godine iznova preslušavaju tu poruku koju joj je taj dan ostavio u pretincu govorne pošte.

Acta non verba

Osim izjavom o podršci i ljubavi, svoju je ljubav potkrijepio i djelima te zbog njezine karijere svoju stavio u drugi plan: 'Otišao sam od nečega što sam toliko volio – volio sam svoje partnere, svoje kolege, klijente, posao, grad – i to je bio veliki dio onoga što sam bio, i bio sam dobar u tome. Bio je to veliki dio mog identiteta. Međutim, gledajte što radim. Moram podržavati svoju ženu – prvu ženu potpredsjednicu nacije. I mogu predstavljati ovu zemlju koju toliko volim i putovati po zemlji i svijetu, predstavljajući Sjedinjene Američke Države... To pomaže njoj, pomaže predsjedniku i pomaže administraciji.'

U svojim zajedničkim nastupima Doug i Kamala donekle nalikuju Barracku i Michelle Obami čija su zajednička pojavljivanja također bila iznimno nabijena ljubavlju i međusobnom podrškom. Iako se zasad još ne zna hoće li useliti u kuću koja je dva mandata bila dom obitelji Obama, ljubavna priča Douga i Kamale inspirativna je te pruža nadu u nestabilnost uvjerenja da se muškarci boje uspješnih žena.