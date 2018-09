Objavljena satnica koncerta otvorenja 11. Outlooka kojeg predvode Bonobo i David Rodigan

Jedanaesto izdanje najznačajnijeg europskog slavlja bass glazbe, Outlook festivala, najavljuje se sad već tradicionalnim koncertom otvorenja u pulskoj Areni u srijedu 5. rujna

Dan kasnije, u četvrtak 6. rujna, na štinjanskoj tvrđavi Punta Christo počet će 11. Outlook festival na kojem će u četiri dana nastupiti preko 300 izvođača na 8 pozornica kojima će se pronositi zvukovi bass glazbe, hip hopa, rapa, afrobeata, drum’n’bassa, grimea, jungle, duba, nu-jazza u izvedbama njihovih najsjanijih predstavnika među kojima se izdvajaju headlineri: J Hus, Stefflon Don, Mist, Madam X, AJ Tracey, David Rodigan, Bonobo, Andy C, Noisia, Digital Mystikz, Shy FX, Goldie, Johnny Osbourne & Soul Stereo (Fatta), Nadia Rose, High Focus Records, MJ Cole, Break, Zed Bias, Dub Phizix & Strategy i The Heatwave. Od domaćih i regionalnih izvođača na 11. Outooku nastupit će: Egoless, Filip Motovunski, Roots In Session, Brain Holidays, Dub Diggerz, Billain, 207, Koolade, Diyala & Yesh, Digitron, Anja G & Dr. Obi, Sheco, Brada Selecta, Double B, Kick Kong, Said5, Džonidža & MC Don Dada (Roll The Drums).



