Objavljen raspored sedam nezaboravnih pozornica 8. Dimensions festivala

Dimensions Festival otkrio je raspored izvođača na sedam pozornica unutar tvrđave Punta Christo, svog festivalskog doma proteklih osam godina, s kojom će se ovo ljeto pozdraviti

Vraćamo se na slikovitu festivalsku plažu za posljednju godinu Dimensionsa, uz glazbu iz svih krajeva svijeta. Opsjednut kulturom kaseta Awesome Tapes From Africa vratit će se na plažu uz južnoafričku selektoricu Okapi na maraton Kwaitoa, afričkog diska i popa iz Gane. Vraćaju se Hunee i Dan Shake s torbom prepunom ploča koje obuhvaćaju sve varijacije disco i house glazbe, a pridružuje im Malfada . Heroji sjevera, Children of Zeus stižu na posljednju godinu festivala, a tu su i domaći izvođači s live svirkama; The Fogsellers u premijernom nastupu i povratnici na Dimensions Jan Kinčl & Regis Kattie . Ilija Rudman također će rasplesati publiku uz more, dok iz Manchestera stiže Mr Scruff koji će zatvoriti plažu. Dobre vibracije donosi i Dam-Funk , a dugoočekivani Nu Guinea napokon stiže na Dimensions.

Dimensions Festival International Series 2019: Novi Sad

Svi izvođači 8. Dimensions festivala:

ABOP - AFRODEUTSCHE - ALEXIS - ALEX T - ALIENATA - ANDREW WEATHERALL - ANT TC1 - AWESOME TAPES FROM AFRICA - BATU - BINH - BLASHA & ALLATT - BLACK AMIGA - BLAWAN - BLAZEN DJ - BREAKAGE - BUTTER SIDE UP - CALL SUPER - CHEKOV - CHILDREN OF ZEUS LIVE - CHRISTIAN JAY - CIEL - COMMODO - COSMIC SLOP - COURTESY - CRAIG RICHARDS - DAM FUNK LIVE - DAN SHAKE - DARWIN - DAVID MARTIN - dBRIDGE - DIMENSIONS SOUNDSYSTEM - DJ BONE - DJ NOBU - DJ STINGRAY - DMX KREW LIVE - DOC SCOTT - DOLENZ - DONNA LEAKE - DVS1 - ELIPHINO - ERIS DREW - FRANCESCO DEL GARDA - FUMIYA TANAKA - GABRIELLA VERGILOV - GENE ON EARTH - GILLES PETERSON - HAMISH & TOBY - HEELS & SOULS - HELENA HAUFF - HESSLE AUDIO (BEN UFO, PANGAEA, PEARSON SOUND) - HILLAS - HUNEE - IDENTIFIED PATIENT - IVAN KOMLINOVIC - JAGUAR - JAN KINCL & REGIS KATTIE - IMOGEN - JANE FITZ - JASA BUZINEL - JAYDA G - TONY ALLEN & JEFF MILLS LIVE - JENSEN INTERCEPTOR - JOACHIM - JOSEY REBELLE - JOY ORBISON - KAREN GWYER LIVE - KIARA SCURO - KIRSTI - LABUD - LARRY HEARD AKA MR FINGERS LIVE - LUCY LOCKET - LUKAS WIGFLEX - MAFALDA - MAKE ME - MALA - MARK TURNER - MICHAEL UPSON - MIMI - MINUS KENDAL - MISLAV - MLE - MOR ELIAN - MR SCRUFF - NAS1 - NICK WILLIAMS - NICOLAZ LUTZ - NINA KRAVIZ - NU GUINEA DJ - OBJECT BLUE - OCTAVE ONE LIVE - OM UNIT - OMAR - OMAR S - PAULA TEMPLE - PEACH - PEGGY GOU - PETAR DUNDOV - PYTZEK - RADIOACTIVE MAN LIVE - RE:NI - ROLI - SADAR BAHAR - SAM HALL - SAOIRSE - SHANTI CELESTE - SILVIA KASTEL - SKEE MASK - SKEPTICAL - SLOTH BOOGIE - SOLID BLAKE - SOURCE DIRECT - SP:MC - SPFDJ - STEAM DOWN ORCHESTRA - SURE SHOT - THE FOGSELLERS - THE GHOST - THE IRON GLOVE - TOM HANNAH - VLADIMIR IVKOVIC - VOLSTER - YAK - YOUANDEWAN - YURI - ZIP

