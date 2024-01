N. Sa. 01.01.2024 u 23:01

Da mediji toliko dobro ne poznaju njezino lice, Suri Cruise mogla bi gotovo neprimjetno šetati ulicama New Yorka. No, činjenica da je kći nekada omiljenog holivudskog para - Toma Cruisea i Katie Holmes - takvo što joj onemogućuje. 17-godišnja Suri Cruise, koja će za nekoliko mjeseci, kada navrši 18. godina, ostati bez alimentacije koju joj svakog mjeseca uplaćuje otac kojeg i ne viđa, zamišljena je hodala po New Yorku, ovoga puta ne mareći o dosadnim paparazzima.