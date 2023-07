Njegovom je životu dala smisao: Kako je unatoč zlim jezicima opstala ljubav Harrisona Forda

Oni su jedan od najtajanstvenijih holivudskih parova i vjerojatno ih javnost obožava upravo zbog toga. Popularni Indiana Jones i njegova Ally McBeal, odnosno Harrison Ford i Calista Flockhart, u braku su od 2010. godine i nikakvi zli jezici i komentari na račun velike razlike u godinama nisu poljuljali njihov ljubavni sklad

Kada je 2002. godine Harrison Ford, nakon dva propala braka u kojima je dobio po dvoje djece, započeo vezu s 22 godine mlađom kolegicom Calistom Flockhart, malo je reći da je javnost ostala u šoku. Padale su oklade, a tek rijetki bili su uvjereni da će njihova ljubav opstati.

Tome nije išlo u prilog ni to što su Forda mnogi smatrali ženskarošem i nije imao pretjerano dobru reputaciju, čemu su pridonijela njegova dva razvoda od Mary Marquardt (1964.-1979.) te Melisse Mathison (1983.-2004.). Unatoč svemu, dva desetljeća kasnije njih dvoje sretniji su no ikada i uživaju u svojoj ljubavi, odgajajući zajedno Liama, dječaka kojeg je Flockhart posvojila prije braka s Fordom.

I sama priča o njihovom prvom susretu i upoznavanju punila je medijske stupce. Putevi su im se preklopili 2002. na dodjeli Zlatnih globusa, a onda su krenuli tračevi da je Flockhart namjerno prolila čašu vina po holivudskoj legendi da bi započeli razgovor. Ona to do danas nije priznala, no legenda postoji. U tim trenucima Ford je prolazio kroz brakorazvodnu parnicu s drugom suprugom.

Ništa običniji nije bio ni njihov prvi službeni izlazak, na koji je glumica povela prijatelja i kolegu iz serije ‘Ally McBeal’, Jamesa Marsdena. To je značilo samo jedno - na večeri ih je bilo troje, a nakon toga su se uputili prema Fordovoj kući na piće.

‘Rekla mi je da dođem na večeru s njom i Harrisonom, da joj budem podrška. Bilo nas je troje za stolom, no na kraju je sve ispalo super. Nakon večere otišli smo do njega, a on je bio poprilično distanciran. Popili smo nekoliko pića i onda me u jednom trenutku pogledao i rekao mi da otiđem’, prisjetio se svojedobno Marsden.

Iako im zvijezde isprva nisu bile naklonjene, njih dvoje nisu mogli dugo negirati svoje osjećaje. Pojavili su se prvi put zajedno u javnosti na Filmskom festivalu u Veneciji, priznavši da su u vezi, a tada su krenuli komentari na račun njihove velike razlike u godinama.

Naime u to doba holivudska legenda imala je 60, a ona tek 38 godina, zbog čega su mnogi smatrali da imaju pravo komentirati tu razliku. No svojom vezom i skladnim brakom, koji traje već dva desetljeća, začepili su usta dušobrižnicima. ’Ponekad i zaboravim da je 22 godine stariji od mene. To nimalo ne smeta našoj vezi. Obožavam kako izgleda ujutro. Nije zgodan, više sladak. Izgleda kao dječak’, rekla je Flockhart.

Koja je onda tajna njihovog uspjeha? Možda upravo u tome što se svih ovih godina trude svoj privatni život držati podalje od javnosti. Ford je na to pristao bez pogovora jer je njegov prvi brak propao upravo zbog interesa medija za njegove izvanbračne aktivnosti.

Kada je riječ o njihovom braku, Ford i Flockhart doziraju kao na kapaljku svoja javna pojavljivanja. U posljednje vrijeme pokazivali su se samo zbog Fordovih premijera, poput hit serije ‘1923’, u kojoj glumi s Helen Mirren, ili posljednjeg filma o legendarnom Indiani Jonesu.

A oboje su uvijek tvrdili - razlika u godinama za njih nije nikakav problem. Dapače, kako je Flockhart izjavila u ranijem intervjuu, ona ‘nimalo ne utječe na njihovu vezu’, dodavši da i dalje ne može odoljeti njegovom dječačkom izgledu, iako mu je već 80 godina.

Ni on nije štedio na riječima kada je govorio o svojoj trećoj supruzi, rekavši javno da je nakon dva propala braka napokon pronašao pravu ljubav. Koliko je obožava, vidjelo se i na fotografiji koju je objavila - snimljena je na Filmskom festivalu u Cannesu, dok su se u hotelskoj sobi spremali za crveni tepih, a Ford na njoj zaljubljeno gleda u svoju lijepu suprugu.

Ono što ih je dodatno zbližilo zajednička je strast prema letenju, što Forda impresionira jer sam upravlja svojim privatnim avionima već desetljećima. ‘Calista obožava letjeti, a ja sam zbog toga oduševljen jer mi je to iznimno važno, a puno je zabavnije kada to možete dijeliti s nekim tko uživa u tome’, izjavio je svojedobno i dodao:

‘I Liam voli letjeti. Calista voli gledati svijet iz zraka, a voli vidjeti i mene sretnog. Mislim da ima puno u tome da ona voli gledati mene kako radim nešto što uistinu volim.’

Zbog toga Ford često ističe da nikada ne treba odustati od traženja prave ljubavi. ‘Zaljubljen sam. Romantična ljubav je jedna od najuzbudljivijih i najispunjenijih vrsta ljubavi i mislim da u bilo kojoj fazi života postoji potencijal za nju.’

A jedina stvar u kojoj se vidi ta velika razlika u godinama tiče se tehnologije. Godine 2015. Flockhart je gostujući kod Jimmyja Kimmela otkrila da Ford tek uči ‘kako poslati poruku’ i ne zna kako koristiti emojije. Glumac je bio toliko očaran svojom djevojkom da je nakon sedam godina veze, na Valentinovo 2009., odlučio kleknuti pred nju i zaprositi je.

Intimno vjenčanje održano je u lipnju 2010. godine u Santa Feu u Novom Meksiku, a Ford je odmah posvojio njezinog sina Liama. Za svoju suprugu kao majku ima samo riječi hvale. ‘Ona je najbolja majka na svijetu. Postala je majka jer je to htjela i posvojila je, kao samohrana majka, Liama prije negoli smo se susreli. To je velika odgovornost. Predana je sebi i Liamu i napravila je izvanredan posao odgajajući ga. Sretan sam što u svemu tome i ja mogu sudjelovati’, priznao je Ford, kojem je to bio velik izazov, jer je njegovo četvero djece iz propalih brakova već bilo odraslo.

Glumica je zauzvrat bila uz njega u njegovim najtežim trenucima - u ožujku 2015. doživio je tešku avionsku nesreću iz koje je jedva izašao živ. Njegov avion srušio se na golf terenu u Los Angelesu nakon što mu je otkazao jedan od motora. Ona je uz njega bila tijekom svih faza njegovog dugotrajnog oporavka u bolnici.

Priznala je godinama kasnije da je upravo tada shvatila koliko je važno cijeniti svaki zajednički trenutak, jer nikada ne znaš kada će netko otići.

Ono što oboje žele, a još nisu uspjeli ostvariti, snimanje je zajedničkog filma. Ideja o tome došla je poslije njezine odluke da se vrati glumi, a koju je nakon što je posvojila sina i odlučila posvetiti se obitelji ostavila po strani. Flockhart je uz njega u svim trenucima, a koliko Fordu to znači, izrekao je u jednom od svojih posljednjih govora zahvale: