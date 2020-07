Nitko nije vjerovao u njih, no Julia Roberts i Danny Moder svima su dokazali da je njihova ljubav ona prava

Iako je malo tko vjerovao u uspjeh njihova braka, omiljena holivudska glumica i njezin suprug danas pišu jednu od najljepših holivudskih priča. Za razliku od mnogih svojih kolega uspjeli su sačuvati svoju ljubav, a ovih su dana proslavili i 18 godina braka, tijekom kojih su dobili i troje djece

On je tada bio u braku sa suprugom, vizažisticom Verom Steimberg , a ona je već odavno bila u vezi s kolegom Benjaminom Brattom . Iako je imao tek ulogu pomoćnika kamermana, Danny Moder očarao je glumicu, toliko da je i sama jednom opisala njihov susret riječima: 'Momentalno sam se zaljubila u njega. Željela sam biti s njim. Nisam mogla prestati razmišljati o njemu, a znala sam da ću biti u problemu.'

I zaista je bila u problemu, iako je njegov brak s Verom odavno bio okončan i postajao je samo na papiru. Ne mogavši sakriti emocije, Julia Roberts i Danny Moder započeli su ljubavnu aferu, a s time se nikako nije mogla složiti njegova obitelj, koja je prozvala upravo slavnu glumicu kao glavnog krivca za propast njegova braka. Uz sve to, pojedini članovi obitelji stali su na stranu prevarene supruge te su i na taj način dokazali da nikada neće prihvatiti Juliju kao članicu svoje obitelji.

Nadala se kako će rođenje djeteta promijeniti nešto jer Moder u bivšem braku nije imao djece. No niti to nije bilo lagano zbog problema sa začećem. Kada su već svi pomislili da će par posvojiti djecu, Julia je ostala trudna s blizancima Phinnaeusom i Hazel, a dvije godine kasnije rodio se i Henry.

'Prije negoli sam upoznala Dannyja, sama sam sebi bila dovoljna. Bila sam razmaženo biće koje je samo jurilo uokolo i snimalo filmove. Sve se promijenilo kada sam ga upoznala. Kada pomislim na to što moj život čini životom i zbog koga ili čega on ima smisao, znam da je to zbog njega. Danas sam takva kakva jesam jer imam njega u svom životu.'