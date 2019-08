Nikad jači program Sea Dance festivala

Svjetski hitovi i zvijezde za veličanstvenu završnicu ljeta

Robin Schulz – 31. kolovoza

Za groznicu subotnje večeri na Sea Dance festivalu zadužen je najnagrađivaniji njemački producent i DJ Robin Schulz koji je mega hitovima poput 'Prayer in C', 'Sun Goes Down', 'Sugar' i brojnim drugim zarobio srca glazbenih ljubitelja širom svijeta.

Sven Vath – 30. kolovoza

Otac globalnog techno pokreta i trostruki dobitnik nagrade za najboljeg svjetskog DJ-a predvodi imena nadaleko čuvene Dance Arene, najspektakularnije pozornice EXIT festivala. Papa Sven na glavnu scenu pored mora donosi hitove koji su ga učinili simbolom europskog dance zvuka još ranih devedesetih, ali i najnovija izdanja jedne od najvećih izdavačkih kuća u povijesti 'Cocoon'.