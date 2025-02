Nezgode na Dori: Lorenu Bućan na probi za Doru koštale bose noge

Trag na haljini

Na pozornici na prvoj probi dogodila joj se neočekivana i neugodna situacija. 'Na prvoj sam se probi porezala jer sam bila bosa zbog naše scenografije! Kada su to vidjeli iz produkcije, odmah su mi pomogli. Naša je to bila greška… Imam još trag na haljini, a nisam to ni vidjela dok mi netko nije pokazao', ispričala je za Novi list.