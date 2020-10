Nevena Rendeli Vejzović prisjetila se trenutka kad je upoznala suprugovu djecu iz prvog braka: 'Bilo je kaotično'

Bivša HRT-ovka, danas poduzetnica Nevena Rendeli Vejzović na temu majčinstva pričala je mnogo puta, a sada se dotaknula i onoga o čemu nije tako rado govorila u medijima. Prisjetila se kako su izgledali trenuci njezina upoznavanja sa suprugovom djecom iz prvoga braka

Da njezin suprug, snimatelj Mak Vejzović iza sebe već ima obitelj i propali brak, javnost itekako dobro zna. No, bivša voditeljica Nevena Rendeli Vejzović sada je po prvi puta pokušala dočarati kako je izgledao njezin prvi susret s Lolom i Olegom, Makovom djecom iz prvog braka.

‘Trenutak kada sam upoznala Makovu djecu bio je kaotičan, ali takve stvari i jesu kaotične. Ipak, mislim da im nije bio traumatičan. Bili su pripremljeni za to i spremno su me dočekali. Danas imamo odličan odnos. U njihov život ušla sam u formativnim godinama pa smo uspjeli ostvariti kontakt i smatram ih djelom cijele naše šire obitelji. Mislim da se i oni dobro osjećaju s nama’, rekla je novopečena poduzetnica, koja je nedavno dala otkaz na HRT-u i pokrenula vlastiti posao.

'Primoran si snaći se, nemaš baš puno izbora. Otkada su curice došle na svijet, nisam ni trenutak stala i rekla - OK, dobro ja to 'hendlam'. Treba i sebe tu i tamo pohvaliti. Živa sam, a i one su, što je još važnije', rekla je još tada.