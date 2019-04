Nevena Rendeli sa suprugom i najmlađom kćerkicom uživa u avanturama duž talijanske obale

View this post on Instagram

Već dugo sanjam o putu u Napulj, što zbog južnjačkog temperamenta i nekih dragih filmova, što zbog Elene Ferrante i njezinih genijalnih prijateljica. Uglavnom grad je kaos. Potpuni. A čini se da je tako i počelo naše prvo putovanje s najmanjin djetetom. Ok, nije tako teško kao s blizankama i Vita je dosta zahvalan putnik ali i ona ima svoje granice. Osim što Napulj nikako nije baby friendly pa s kolicima manevriraš između auta koji ne staju čak ni na zebri i vespi koje se pojavljuju iz nevjerojatno uskih uličica, uhvatio nas je prolom oblaka taman kad smo krenuli prema autu. Da stvar bude bolja baš u tom trenutku Vita je odlučila obaviti nuždu i da prostite, zasrati sve na sebi. Spas smo pronašli u nekom dječjem butiku gdje su nam ljubazne prodavačice pomogle očistiti i presvući je, i prodati nam bodić od 25 eura. Nije od zlata. Note to myself i pitanje za vas: koliko djece mi je potrebno da se ja naučim pakirati?! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ . . . #traveldiary #travelmoms #travelwithkids #italy #napoli #motherofthree #motherhood #april2019