Neda Arnerić: Život je posvetila glumi

Karizmatična Neda Arnerić, jedna od najvećih glumica bivše države, ostvarila je impresivnu glumačku karijeru s čak 100-njak filmskih naslova i 40 uloga u kazalištu. Svakako spada u glumačku elitu koja je obilježila kinematografiju nekadašnje države ulogama i ostvarenjima što se rado gledaju i pamte.

I danas se mnogi sjećaju brojnih rola Beograđanke korčulanskih korijena, od prve joj u trilogiji 'San', Jutro', 'Podne', preko 'Ko to tamo peva', 'Užičke republike', 'Varljivog ljeta', do hit serija 'Otpisani' i 'Grlom u jagode', pa sve do uloga novije produkcije.

Glumica nježnih crta lica, rođena je 15. srpnja 1953. godine u malom mjestu Knjaževac u istočnoj Srbiji, a od malena se zainteresirala za glumu.

Još kao djevojčica je pohađala je Dječju baletnu grupu Danice Šetine (1961-1964) i bila član Dječje dramske grupe Radio Beograda (1963-1966).