Nataša Janjić Medančić sve je nasmijala duhovitom pričom o svojim skijaškim počecima, a komentar koji je dobila od Janice Kostelić je urnebesan

Na posljednjoj, koja prikazuje Natašu u punoj skijaškoj opremi na snijegu, glumica je otkrila zanimljiv i vrlo duhovit detalj o svojim počecima skijanja, a u objavi je otkrila u urnebesan komentar koji je dobila, ni više ni manje, nego od naše proslavljene skijašice Janice Kostelić.

'Kad sam prije par godina prvi put otišla na skijanje, odlučna da skijam na čistu imitaciju skijanja, uspjelo mi je donekle pratiti ekipu, premda je ekipa malo više pratila mene. Po povratku sam se pohvalila Janici (kome drugome?) kako sam skijala samouka čak i po crvenoj stazi, na što mi je ona odgovorila : 'A vjerujem ti, i drek se kotrlja kad ga baciš niz planinu'. Evo me i tu, ja sam skijala, muž baš i nije. On me fotkao. Ovo je zadnja, obećavam,' napisala je Nataša u opisu fotografije te tagirala Janicu koja joj je, ponovno, uputila duhovit komentar. 'Baci barem jedan štap,' napisala joj je Janica, na to je Nataša odgovorila: 'E da mogu. Znaš kako mi pomažu.' Janica joj je zatim napisala: 'Nemoj da prođe par godina do idućeg skijanja i bez problema možeš i bez njih,' te dodala emotikon koji namiguje.