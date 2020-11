Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner priredila izvedbe modernih klasičnih skladbi na lokacijama koje oduzimaju dah

Svatko u životu ima mjesto od posebnog značaja, mjesto kojem se uvijek rado vraća, koje budi posebne uspomene i sjećanja, mjesto na kojem boje kao da su svjetlije, a zrak lakši. Mjesto na koje se domaća a svjetski proslavljena violončelistica uvijek rado vraća te koje uvijek izaziva širok osmijeh na njenom licu otok je Brač u kojeg se, kako i sama kaže, trajno zaljubila još u ranom djetinjstvu

Cilj ovoga projekta aktivna je promocija Bola kroz sedam kratkih filmova, koji prikazuju sve ljepote otoka Brača u koje su se mnogi turisti, ali i domaći stanovnici već odavno zaljubili. Ana je odsvirala moderne klasične skladbe u ponešto drugačijem ruhu, koje je priredila specijalno za ovu prigodu. Jedna od njih je i prekrasna 'Oda radosti', koja čini dio Beethoven-ove 9. simfonije, a koju je odsvirala na jednoj od najljepših plaža Mediterana, plaži Zlatni rat, daleko najpoznatijem simbolu Bola i hrvatskog turizma općenito. Neizostavne su bile i povijesne lokacije u samom centru Bola, kao što je Dominikanski samostan, u kojem je Ana odsvirala 'Toccatu u d molu' Johanna Sebastiana Bacha, zatim Studenac, gdje su mještani još do sredine prošlog stoljeća dolazili po vodu te spomenik Dva ribara, koji simbolizira ribarsku tradiciju mjesta.

U znamenitom parku kraj spomenika 'Bračanka nosi vodu' te na Loži odakle se pruža pogled na luku, Ana je vješto ukomponirala svoju verziju Ravelovog Bolera. Vesela i dinamična izvedba 'Alla Turca', Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvedena je na mjestu koji jednako oduzima dah kao i sama pjesma, Vidovoj gori, najvišem vrhu jadranskih otoka odakle se pruža prekrasan pogled na otok Hvar. Prelijepi bolski zalazak sunca ispratila je uz 'My heart will go on', mega popularnu melodiju iz filma Titanic, koju je odsvirala na ribarskom brodu dok je Plovidbu s Popićem 'Mjesečeva sonatu' L. Van Beethoven-a, izvela na ribarskom brodu Tonča Jakšića Popića, s prekrasnim kadrovima ulaska u bolsku luku.

'Zahvaljujemo se Ani Rucner na suradnji u ovom posebnom projektu te što je svojom glazbom poklonila Bolu rapsodiju pomoću koje smo aktivno krenuli u promociju Bola kao destinacije za nadolazeću sezonu', rekao je Markito Marinković, direktor Turističke zajednice općine Bol. Snimateljca je Gio Kozić.