Ovo mi je oduvijek najdrazi ZG most. Kako dizajnom tako i zbog HENDRIX natpisa. Taj natpis je za mene uvijek bio neka vrsta urbanog prkosa. Sadasnja gradska "vlast" vise ga je puta prefarbavala i satirala to urbano , kao sto su ugasili i unistili sva kultna zagrebacka mjesta, sve ono sto Zagreb zapravo i jest. Sada kada napokon ocistimo grad od svih tih urbanocída , nadam se da ce nova vlast vratiti Zagreb Zagrebu i da se mene pita ja bih taj kultni natpis tada ugravirao u most. Nisam nikad bio od nakita, ali ovaj prsten cu nositi s gustom kao podsjetnik na moj grad, koji ce nakon svega sto ga je snaslo izrasti u jos jaci, jos ljepsi, GRAD Zagreb. Married to Zagreb! Zagreb u ❤ #zagreb #hendrixovmost #adrianonokaj