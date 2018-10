Nakon 'prosvjetljenja' krenuli u biznis: Ove su domaće estradne zvijezde otkrile 'life coaching'

View this post on Instagram

FB/ Instagram Live na hr jeziku - odgovaram na pitanja! Podijelit cu s vama neke detalje o tome sto mi pomaze da i u ovoj, prilicno izazovnoj fazi zivota, daje snagu i upornost. Pricat cemo o koncertu u Splitu 19.10. A imat cu i uza sebe gitaru :) . . . . . . . #cruise #retreat #croatia #wellness#transformation #adventure #music#healing #coaching #inspiration #tajci