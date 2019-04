Nakon EXIT partyja u Brazilu na tvrđavu stiže D-Edge, a s njima i Blawan, Giorgia Angiuli i Renato Ratier!

No Sleep domaći rezidenti u centralnom slotu večeri!

Kolosalna mts Dance Arena nedavno je kompletirala svoje dosad najmoćnije izdanje sastavljeno od najvećih svjetskih zvijezda današnjice, a međunarodno hvaljena pozornica EXIT festivala No Sleep Novi Sad svoja nova pojačanja donosi ravno iz Južne Amerike! Nakon što je EXIT 30. ožujka održao svoju prvu No Sleep Brasil zabavu u Sao Paulu, i to u najistaknutijem južnoameričkom klubu D-edge, vrijeme je da Brazilci uzvrate posjetu i osvoje Petrovaradinsku tvrđavu na jednu noć, u petak 5. srpnja. Pod zastavom ovog globalno prepoznatljivog brazilskog kluba kojeg od 2003. godine svakog mjeseca posjeti preko 20.000 posjetitelja, osim futurističkog dizajna, karakterizira i velika muzička širina, pa je za Novi Sad odabrana postava koja počinje uz house, prelazi na progressive, pa zatim na tech-house i acid, da bi u finalu prešla u punokrvni techno! Specijalno za ovu priliku, u petak 5. srpnja na #NSNS2019 dolaze furiozni britanski techno mag Blawan, izuzetna talijanska glazbenica Giorgia Angiuli, te njezini sunarodnjaci iz trenutno jednog od najtražnijih elektronskih tandema 999999999! Tu su rezidenti kluba, južnoamerička heorina BLANCAh i srpsko-brazilski duo Duc in Altum, koje u pohodu na Petrovaradinsku tvrđavu predvodi osnivač kluba D-edge Renato Ratier, dok će ove noći jedan od centralnih slotova zauzeti domaći izvođači i No Sleep rezidenti u svom premijernom, zajedničkom 'live' setu Lag i Monosaccharide!

Jedna od zvijezda večeri nesumnjivo bit će Jamie Roberts, poznatiji kao Blawan, koji je tijekom proteklog desetljeća svojim talentom i umjećem postao maestro vlastitog techno univerzuma. Njegov prošlogodišnji debi solo album 'Wet Will Always Dry' proglašen je od strane renomiranog DJ Maga za najbolji britanski elektronski album, a uz pregršt drugih pseudonima, kao i uz svoj label TERNESC preko kojeg je željnoj publici isporučio analogne produkcije i live setove, Blawan je zacementirao svoju poziciju svježeg lica žestokog industrial techno zvuka. Do sada neviđeni live nastup na No Sleep Novi Sad sceni priredit će Giorgia Angiuli, poznata po svom eklektičnom pristupu muzici. S pozadinom obrazovanja u klasičnoj glazbi Angiuli je svjetski poznata zbog umešnosti kombiniranja klavijature i drugih instrumenata, svojeg glasa, i najzanimljivije, raznoraznih dječijih igačaka, s krajnjim proizvodom vibrirajućeg i energičnog zvuka koji osvaja! Prošlu godinu uspješno je zaokružila izdavši EP 'No Body No Pain', ali i debi album 'In a Pink Bubble' za izdavačku kuću Stil Vor Talent. Još jedan upečatljiv live techno nastup stiže u apstraktnom pakiranju 999999999 (Ninetimesnine), dvojca koji je za kratko vrijeme postao jedan od najtraženijih na europskoj i svjetskoj sceni zahvaljujući svom sirovom, intenzivnom i improviziranom zvuku, a to potvrđuje i činjenica da su njihova prva tri izdanja na njihovom istoimenom labelu, kao i gostovanje na specijalnom Planet Rhytm vinil izdanju pod nazivom '303', rasprodani za samo nekoliko sati!