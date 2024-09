Nakon 26 godina braka razvodi se još jedan poznati par

Svih ovih godina par je bio itekako ponosan na svoj postojan brak, a uvid u isti imali su i televizijski gledatelji zahvaljujući reality showu 'The Rachel Zoe Project' koji se emitirao od 2008. do 2013.

Dvije godine nakon završetka snimanja tog showa sudjelovali su u Lifetimeovom projektu 'Fashionably Late with Rachel Zoe', a Rodger Berman je čak bio i suvoditelj u njezinoj radijskoj emisiji 'Climbing in Heels with Rachel Zoe'.