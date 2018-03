Najveći obiteljski filmski događaj ovog proljeća

Jedna posve drukčija uskršnja priča

Upoznajte Petra Zecimira! On je nestašan, impulzivan, najviše od svega voli dobru mrkvu i još bolju zabavu, za svoju obitelj bi učinio sve, češće razmišlja srcem nego glavom i obožava izazivati probleme. On nije zec iz bajki koje su vam čitale mame i bake. On je zec koji će probuditi buntovnika u vama i želju za ludom zabavom. On je zec koji će vas ovog proljeća natjerati na obiteljski odlazak u kino.

Petar Zecimir ili originalno Peter Rabbit na veliko platno iskače ravno iz širom obožavane i rado čitane istoimene serije knjiga engleske spisateljice Beatrix Potter koja je prodana u preko 45 milijuna primjeraka i to na čak 36 jezika. Ovaj obožavani zec u plavom kaputu i bez hlača je svojevrsna ikona koja je zaludila sve generacije i koja se tradicionalno prenosi s generacije na generaciju.