Najveći hrvatski Pink Floyd show u Boogaloou

Nakon odrađene ljetne turneje, najveći hrvatski Pink Floyd show, vraća se na zatvorene pozornice

05.10. s početkom od 21h, velika dvorana kluba Boogaloo još jednom će ugostiti karlovačke zaljubljenike u Pink Floyd.

Svojim radom bend službeno započinje 2016., čemu prethode dvije godine priprema i marljivog rada, kako bi postigli apsolutni glazbeno-scenski i audio-vizualni doživljaj, kakvog ljubitelji Pink Floyda očekuju.

Dva sata putovanja kroz hitove, po mnogima, najvećeg benda svih vremena 'Hey You', 'High Hopes', 'Sorrow', 'Shine on you crazy diamond', 'Time' i 'Money' samo su dio repertoara koji ćemo slušati uživo u subotu, 5.10. u Boogaloou.

Ovaj deveteročlani sastav, koji svojim nastupima plijeni pažnju i publike i medija, otvorio je put stranim tržištima, tako se početkom sljedeće godine spremaju na turneju po Rusiji!

Ako je suditi po prošlim nastupima CroFloyda, preporuka je da svoje ulaznice osigurate na vrijeme.

Ulaznice:

Ulaznice u pretprodaji putem Entrio sustava, Dirty Old Shopu, Rockmark knjižari te blagajni kluba Boogaloo (radnim danom od 10-16h) po cijeni od 60 kn te na ulazu, na dan koncerta po cijeni od 80 kn.