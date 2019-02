Moderni balet uz glazbu Radioheada ponovno oduševio Zagreb!

Tri godine nakon prvog prikazivanja u Zagrebu, moderni balet 'Radio & Juliet' ispunio je iznova koncertnu dvoranu 'Vatroslava Lisinskog', a šarolika publika pokazala je da Hrvatska voli neobičan spoj dvaju umjetnosti - baleta i rock glazbe

Gledatelji su u rasprodanom Lisinskom svjedočili kombinaciji suvremenog baleta, vrhunskih baletana i zanimljive koreografije uz virtuozne glazbene podloge a na repertoaru su bila dva čina. Prvi čin 'Quatro' bio svojevrsno zagrijavanje publike za drugi čin, modernu verziju Shakespearove tragedije „Romeo i Julija“, nazvanom 'Radio & Juliet'.

Dok se Quatro referira na život i kaotičnost velegrada uz glazbenu podlogu priznatog slovenskog skladatelja Milka Lazara, „Radio i Juliet“ pokazao je kako izgleda simbioza moderne baletne koreografije i kultne glazbe poznatog benda 'Radiohead'.

Oba čina djela su poznatog koreografa Edwarda Cluga a glavna atrakcija večeri bio je jedan od najboljih plesača današnjice, prvak Marijinskog teatra i baletna zvijezda - Denis Matvienko. Pored odlične baletne trupe, izvanrednih Ivana Zhuravlieva i Ekaterine Kurchenko, u ulozi Julije posebno istaknula se nada baletnog svijeta, Olga Tymoshiva.

U sat vremena drugog čina publika je imala priliku proživjeti priču veronskih ljubavnika, Romea i Julije, iz pomalo pomaknute perspektive a ljubitelji Radioheada uživali su u pjesama poput 'Motion Picture Soundtrack', 'Fitter Happier', 'Life In A Glasshouse', 'How To Disappear Completely', 'Sit down. Stand up' dok je pjesmom 'Bulletproof... I Wish I Was' predstava privedena kraju.

Gledatelji u Lisinskom baletane su nagradili gromoglasnim pljeskom i ovacijama a nakon predstave i upitima o sljedećem gostovanju u Zagrebu. S obzirom na ljubav između baletana i publike koja je iznova potvrđena, iz organizacije ARTentainmenta najavljeno je da se na sljedeće druženje neće dugo čekati.