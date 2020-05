Mira Furlan usporedila trenutačno stanje u Americi s bivšom državom: 'Mi smo veterani raspada. Znamo kako sve to izgleda, zato je meni sve to što se događa u Americi i prije virusa – deja vu'

Glumica Mira Furlan za srpske je medije govorila o životu u Americi, filmskoj industriji, nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i utjecaju epidemije koronavirusa na čovjeka i umjetnost

'Zanimljivo mi je koliko nas je na neki način to sve promijenilo. Osjećam to. Mislim na taj strah od blizine drugog čovjeka koji postaje potencijalni neprijatelj, nevjerojatno', kaže glumica i dodaje da se sada ljudi ne boje 'samo' druge boje kože, spola, druge seksualne orijentacije, već svakoga.

'Mi smo veterani raspada. Mi znamo kako sve to izgleda, zato je meni sve to što se događa u Americi i prije virusa – deja vu. Duh je pušten iz boce kao i kod nas. Mi smo vidjeli, naš primjer nam kaže, jednom kada ga pustiš, on neće tek tako ući unutra', kaže glumica.

'Bio je to jedan dan snimanja, svi smo imali ozbiljnu opremu, maske… Najstrašnije je bilo za kamermana i ljude oko kamere jer se tu stalo diraju stvari, ljudi diraju sve i svašta… Pitanje je kako to kontrolirati, kako se disciplinirati, kako se sjetiti da si nešto dodirnuo…', kaže i priznaje kako ona nema tu koncentraciju te zato bira ostati kod kuće, gdje vrijeme krati čitanjem dobrih knjiga među kojima je izdvojila tri zanimljiva naslova: 'The Overstory' Richarda Powersa, 'Milkmen' Anne Burns i 'On earth we are briefly gorgeous' Oceana Vuonga.