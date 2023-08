MIle Elegović: 'Trudim se ostati snažna i skladna'

'Tijekom karijere naučila sam se da ne priželjkujem neke uloge jer one vam moraju same doći. Isto je tako i u glazbi; pjesme se pojave same, one koje žele biti otpjevane. Suradnje se pojave tim nekim čarobnim, kemijskim, nevidljivim vezama koje se jednostavno dogode', kaže Mila Elegović.