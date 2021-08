Mila Elegović: 'Otišla sam u glumačke vode, međutim je balet do danas ostao moja tiha ljubav'

Jedna od naših najzaposlenijih glumica sretna je, kaže, što je 'fully booked'. Vratila se baletu kojeg je plesala kao mala te televizijskim ulogama. U drugoj polovici srpnja Mila Elegović imala je premijeru koreodrame 'Romeo i Julija', prema predlošku Williama Shakespearea, na glazbu P. I. Čajkovskog, a uz to s veseljem odrađuje i glazbene obaveze

'Ja sam svoju kazališnu karijeru započela kao klasična balerina. S četiri godine počela sam plesati klasični balet i plesala sam ga do puberteta, negdje do 14 godine, kada se moje tijelo jako zaokružilo. U godinu dana sam izgubila baletnu krhkost i postala jedna rasna žena. Bilo je to za mene dosta frustrirajuće, jer je trebalo paziti na težinu, a ja sam tada bila u pubertetu, pa me je sve to užasno deprimiralo i iznerviralo. Zato sam, u stvari, i otišla u glumačke vode, prebacila se na kazalište, međutim je balet do danas ostao moja tiha ljubav', prisjetila se Mila Elegović za Jutarnji list.