Michael B. Jordan sve je ganuo posvetom preminulom 'bratu' Chadwicku Bosemanu: 'Volio bih da smo imali više vremena'

Slavni 33- godišnji američki glumac Michael B. Jordan početkaom tjedna odao je dugu i iskrenu počast na Instagramu svom 'velikom bratu' i kolegi iz filma 'Crna Pantera' Chadwicku Bosemanu tri dana nakon što je u javnosti odjeknula vijest da je preminuo od raka debelog crijeva u 43. godini života

'Sve što si dao svijetu...učinio da se osjećamo legendama i junacima...živjet će vječno, no ono što najviše boli je to što sada razumijem kolika si legenda i heroj. Kroz sve nikada nisi izgubio iz vida ono što si najviše volio. Brinuo si o svojoj obitelji, prijateljima, svom glumačkom pozivu, svom duhu. Pokazivao si koliko ti je stalo do djece, svoje zajednice, naše kulture i čovječanstva. Brinuo si o meni. Bio si moj veliki brat, a nikada nisam imao priliku da ti to kažem i zahvalim dok si još bio tu. Volio bih da smo imali više vremena'.

'Sad sam svjesniji nego ikad da je vremena malo s ljudima koje volimo i kojima se divimo. Nedostajat će mi tvoja iskrenost, velikodušnost, smisao za humor i nevjerojatna darovitost. Nedostajat će mi dar dijeljenja prostora s tobom u scenama. Ostatak svojih dana živjet ću onako kako si i ti živio. S gracioznošću, hrabrošću i bez žaljenja. Je li ovo vaš kralj !? Da! Brate počivaj u moći', zaključio je svoju posvetu preminulom kolegi.