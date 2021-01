Mia Negovetić: 'Ljubav je uvijek tu i dok se nova ljubav stvara s pravim i iskrenim emocijama, ja sam sretna'

Od pobjede u showu 'Zvjezdice', a kasnije pjevanja himne na svečanom mimohodu povodom Dana pobjede mnogi joj prognoziraju blistavu budućnost. Mlada riječka pjevačica na pozornici djeluje posve samouvjereno i njezine izvedbe su besprijekorne, a tako će biti i na predstojećem nastupu na Dori gdje joj je prošli put pobjeda uzmakla za dlaku. S Mijom smo za tportal razgovarali o kritikama i pohvalama, originalnosti na domaćoj sceni, neizvjesnim vremenima za glazbenike i ljubavi

Ovo je moj prvi duet i drago mi je da je s Edijem prvenstveno zato što smo oboje vrlo mladi i želim da se približimo našim generacijama. Uz to, Edi je vrlo kvalitetan, predivno pjeva. Kod takvih suradnji presudna mi je emocija i atmosfera u nastajanju pjesme, a s Edijem se sve 'poklopilo'.

Predivan je to osjećaj jer pokazuje da sam na dobrom putu! Bude mi jako drago.

Kako biste opisali domaću scenu? Koliko pratimo ili zaostajemo u odnosu na svjetske trendove?

Smatram da svaki narod ima svoj stil glazbe i stvaranja. To me impresionira jer se zaista po svakoj državi zasebno vidi razločitost u stilovima. Što je više novih generacija, to je više onih koji prate trendove. Ne bih rekla da zaostajemo, već da imamo drugačiji ukus za glazbu, jer se obično prilagodimo onome što slušaju i oni oko nas, osim nas samih.

Koliko je u glazbi danas teško biti originalan?

Originalnost je uvijek teška jer nekada može i ostati nezamijećena. Biti originalan i čuvati svoju originalnost je velik posao, ali prije ili kasnije se isplati. Ja se trudim zadržati svoju originalnost i osobnost kroz glazbu koja nastaje i tako sam uvijek najzadovoljnija, makar pjesma ostala nezapažena. (smijeh)